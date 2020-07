How to apply for Ration Card: कोरोना संकट के बीच दिल्लीवासियों को अब राशन की होम डिलीवरी की जाएगी। दिल्ली सरकार ने लोगों की सहुलियत को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला लिया है। राशनकार्ड धारकों को उनके हिस्से का अनाज उनके घर के दरवाजे तक पहुंचा दिया जाएगा। राज्य सरकार ने ‘घर-घर राशन योजना’ को मंजूरी दे दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में सूचना दी।

उन्होंने कहा कि हमारी प्लानिंग के तहत गेहूं के आटे, चावल और चीनी को बैग में पैक करके लोगों के घर तक पहुंचाया जाएगा। मालूम हो कि राशनकार्डधारकों को नवंबर तक फ्री अनाज दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के चलते ये फैसला लिया था। केंद्र ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ के तहत लोगों को इसका फायदा पहुंचा रही है।

वहीं दिल्ली सरकार के इस फैसले के बाद लोगों की अनाज तक पहुंच अब और आसान हो गई है। सरकार का ये फैसला संक्रमण के फैलाव को भी रोकने में मददगार साबित होगा। अगर आपने अबतक अपना राशनकार्ड नहीं बनवाया है तो आप आसानी से इसे बनवा सकते हैं।

राशन कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए आपको अपने-अपने राज्य के खाद्य एवं रसद विभाग के पोर्टल पर विजीट करना होगा। अलग-अलग राज्यों के अपने-अपने पोर्टल हैं। ऐसे में आपको इन पोर्टल से राशन कार्ड आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करना होगा।

फॉर्म को अच्छी तरह से भरकर नजदीकी राशन डीलर या फूड सप्लाई ऑफिस के पास जमा करना होगा। ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो फॉर्म को तहसील कार्यालय में जमा कर सकते हैं। इसके बाद 15 दिनों के भीतर आपका राशन कार्ड आपके एड्रेस पर डिलीवर कर दिया जाएगा।

