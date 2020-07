How to link Ration card with Aadhaar number: केंद्र सरकार राशनकार्डधारकों को नवंबर तक मुफ्त राशन दे रही है। कोरोना के चलते उपजे संकट की इस घड़ी में 80 करोड़ लोगों को इसका सीधा फायदा पहुंचेगा। भारत का कोई भी नागरिक राशनकार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। सरकार अलग-अलग वर्ग के हिसाब से राशनकार्ड जारी करती है। राशनकार्ड में सही जानकारी का होना बेहद जरूरी होता है।

ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार की तरफ से दिए जाने वाले फायदे आपको बिना किसी परेशानी के मिल सके। इसी कड़ी में सरकार राशन कार्ड को आधार से लिंक यानी आधार सीडिंग के लिए कह रही है। सरकार का मानना है कि इसके जरिए व्यक्ति को मिलने वाले फायदों को मैनेज किया जा सकताा है और धोखाधड़ी के मामलों को रोका जा सका सकता है। अक्सर देखा गया है कि सरकार जो फायदा राशनकार्डधारक तक पहुंचाती है वह असल लाभार्थी को मिलता ही नहीं। ऐसे में आधार सीडिंग इनपर रोक लगाती है।

आधार कार्ड को राशन कार्ड से ऑनलाइन और ऑफलाइन लिंक करवाया जा सकता है। केंद्र सरकार ने हाल ही में राशन कार्ड को आधार से लिंक कराने की डेडलाइन को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। सरकार ने साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि किसी का राशन कार्ड आधार नहीं जुड़े होने के चलते कैंसिल नहीं किया जाएगा, न ही लाभार्थी का नाम लिस्ट से काटा जाएगा।

Hindi News के लिए हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App। में रुचि है तो