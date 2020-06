How to apply for kisan credit card online: किसानों को कर्ज मुहैया करवाने के लिए केंद्र सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की है। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के साथ जोड़ा गया है। किसानों को इस कार्ड के जरिए 3 से 4 फीसदी की दर पर कृषि लोन मुहैया करवाया जाता है। योजना के तहत 1.6 लाख रुपये तक का लोन अब बिना गारंटी दिया जाता है। किसान कुछ दस्तावेजों को जमा कर बैंक में जाकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा किसानों को ऑनलाइन आवेदन की भी सुविधा मिलती है।

किसान अपने मोबाइल के जरिए भी इसके लिए आवेद कर सकते हैं। कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए किसानों को मोबाइल के ब्राउजर में सबसे पहले कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट https://eseva.csccloud.in/KCC/Default.aspx पर विजिट करना होगा। यहां आपको सबसे पहले ‘APPLY NEW KCC’ पर विजिट करना होगा। यहां आपसे CSC ID और Password पूछा जाएगा। जिसे दर्ज करने के बाद आपको एकबार फिर ‘APPLY NEW KCC’पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको ‘Aadhaar’ नंबर दर्ज करना होगा। यहां देखना रहगा होगा कि आधार नंबर उसी आवेदक दर्ज करना है जिसका नाम पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम से जुड़ा है।

‘Aadhaar’ नंबर दर्ज करते ही आपके सामने ‘PM Kisan Financial Detail’ से जुड़ी जानकारी एक फॉर्म के साथ ऑटोमेटिकली खुलकर आ जाएंगी। यहां आपको ‘Issue of fresh KCC’ पर क्लिक करना है। ‘Loan Amount’ और ‘Beneficiary Mobile Number’ दर्ज करना होगा।

यहां आपको ‘Name of Village’ और ‘Khasra Number’आदि की जानकारी दर्ज करने के बाद ‘Submit Details’ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने नया इंटरफेस खुलकर आएगा जिसमें आपसे पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा जिसे आपको CSC आईडी के बैलेंस से Submit करना होगा। इसके बाद आपको किसान क्रेडिट कार्ड बनकर तैयार हो जाएगा।

