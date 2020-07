How to apply for Kisan Credit Card: प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को किसान क्रेडिट मुहैया करवाए जाते हैं। इस कार्ड के जरिए किसानों को सस्ती दर पर कर्ज मुहैया करवाया जाता है। किसानों को 9 फीसदी की बाजार रेट के मुकाबले महज 4 फीसदी की दर से कर्ज दिया जाता है। अगर आप भी किसान क्रेडिट कार्ड बनवाकर सस्ती दर पर लोन लेना चाह रहे हैं तो बड़े ही आसानी से ऐसा कर सकते हैं। खेती से जुड़ा कोई भी व्यक्ति चाहे वह अपने खेत में खेती करता हो या किसी और की जमीन पर काम कर रहा हो, वह किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकता है।

अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थियों में से हैं तो तभी आपका कार्ड बनेगा। किसी भी वाणिज्यिक बैंक में जाकर किसान क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया जा सकता है। इसके लिए जिस बैंक से क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं उस बैंक की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट पर आपको किसान क्रेडिट कार्ड सेक्शन पर क्लिक करना होगा।

यहां से आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर नजदीकी बैंक शाखा में जाकर जमा कर दें। लोन अधिकारी आपसे बात करेगा और आपके सभी दस्तावेज, पात्रता सही पाई जाती है तो लोन मंजूर होने के साथ-साथ आपको कार्ड पते पर भेज दिया जाएगा। ध्यान रहें लोन अधिकारी आपसे पुराने कृषि लोन की जानकारी की मांग करेगा। खेती से जुड़ा कोई भी व्यक्ति चाहे वह अपने खेत में खेती करता हो या किसी और की जमीन पर काम कर रहा हो, वह केसीसी बनवा सकता है।

अप्लाई करने से पहले किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति की लोन की अवधि समाप्त होने तक न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम 75 साल होना चाहिए। 60 साल से ज्यादा उम्र के आवेदक के लिए एक सह-आवेदक होना जरूरी है।

