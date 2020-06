How to apply for Driving License: माइल्ड या मीडियम कलर ब्लाइंड लोग भी अब अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। मंत्रालय के इस फैसले के बाद केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन कर दिया गया है। इस कैटिगरी के लोगों को भी लाइसेंस मिल सके इसके लिए एक्ट के फॉर्म 1 और 1ए में बदलाव किया गया है।

मीडियम कलर ब्लाइंड लोगों कुछ रंगों में अंतर करने में परेशानी आती है। या यूं कहे कि उनकी क्षमता सामान्य से काम हो जाती है। इसका अर्थ है कि कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित व्यक्ति को लाल, हरे, नीले या इनका मिश्रण देखने में परेशानी होती है।

हालांकि उन्हें देखने में कोई समस्या नहीं होती लेकिन कुछ हद तक अन्य लोगों की तरह उतना साफ नहीं दिखाई देता। काफी लंबे समय से इसपर विचार चल रहा था कि क्या माइल्ड या मीडियम कलर ब्लाइंड लोगों को भी Driving License इश्यू किया जाए या नहीं आखिरकार सरकार ने इसपर फैसला ले लिया।

