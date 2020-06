How to apply for Aadhaar and check status: यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) की तरफ से जारी किए जाने वाला आधार सबसे अहम दस्तावेजों में से एक है। आधार में किसी भी शख्स की बॉयोमेट्रिक जानकारी, 12 अंकों का यूनिक आईडी नंबर, नाम और पता इत्यादि होते हैं। सरकारी योजना का लाभ उठाने से लेकर स्कूल में एडमिशन से लेकर आधार की जरूरत पड़ती है। ऐसे में आधार कार्ड बनवाना बेहद जरूरी हो जाता है।

अक्सर देखने को मिलता है कि लोग कार्ड के लिए अप्लाई तो करते हैं लेकिन आधार की कॉपी न आने पर चिंतित हो जाते हैं और बार बार आधार दफ्तर के चक्कर लगाने लगते हैं। या फिर आधार सेवा केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर या फिर वे जगहें जहां पर उन्होंने अप्लाई किया होता है वहां पर बार-बार जाकर पता करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आप अप्लाई करने के बाद अपने आधार का स्टेट्स का पता लगा सकते हैं। वैसे तो एनरोलमेंट सेंटर पर आधार कार्ड के आवेदन के बाद इसके बनने में 90 दिन का वक्त लगता है।

यूआईडीएआई के मुताबिक घर बैठे बड़े ही आसानी से इस लिंक uidai.gov.in पर क्लिक करके अपने आवेदन के स्टेट्स की जानकारी चेक सकते हैं। बता दें कि आपने जब आधार के लिए अप्लाई किया होगा ,उस समय आपको एक एकनॉलेजमेंट स्लिप मिलती है। या फिर आप सबसे पहले uidai.gov.in पर जाएं। होम पेज पर आपको टॉप में सबसे पहला My Aadhaar का सेक्शन मिलेगा।

My Aadhaar पर क्लिक करते ही आप नए पेज से कनेक्ट किए जाएंगे। वहां Get Aadhaar में Check Aadhaar Status पर क्लिक करें। अब इस पेज पर आपसे Enrolment ID मांगी जाएगी। यह भरने के बाद वेरिफिकेशन के लिए कैप्चा कोड भरना पड़ेगा। यह करते ही नीचे ‘चेक स्टेटस’ पर क्लिक करेंगे, तो आधार का स्टेटस सामने आ जाएगा।

Hindi News के लिए हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App। में रुचि है तो