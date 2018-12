सबसे पहले नेट बैंकिंग के लिए रजिस्टर करना जानेंगे, क्योंकि इसके बाद ऑनलाइन एटीएम एक्टिवेट करने में आसानी होगी। ऐसे करें नेट बैंकिंग के लिए रजिस्टर: सबसे पहले onlineSBI.com वेबसाइट पर जाएं और पर्सनल बैंकिंग सेक्शन में न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही एक लिंक खुलता है, जिसका मतलब है कि आपको बैंक से ‘प्री-प्रिंटेड किट’ नहीं मिली है। यह विकल्प एसबीआई के उन ग्रााहकों के लिए नहीं है जो पहले ही बैंक की किसी शाखा से प्री-प्रिंटेड किट प्राप्त कर चुके हैं। इसके बाद योग्य ग्राहक को वेबसाइट पर जरूरी विवरण भरना पड़ेगा। इसमें आपको आकाउंट नंबर, सीआईएफ (कस्टमर इन्फॉर्मेशन फाइल) नंबर, ब्रांच कोड और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जैसी जानकारियां भरनी होंगी। सीआईएफ नंबर और ब्रांच कोड पासबुक या अकाउंट स्टेटमेंट से लिया जा सकता है। एसबीआई के अनुसार एक बार सभी जरूरी जानकारियां मुहैया हो जाने के बाद ग्राहक सब्मिट के बटन पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद ग्राहक के रजिस्टर्ड फोन नंबर पर बैंक की तरफ से एक वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) भेजा जाता है। ओटीपी दर्ज करने के बाद कन्फर्म के विकल्प पर क्लिक करें।

इसके बाद पोर्टल पर दो विकल्प आते हैं- “I have my ATM card (online registration without branch visit)” “I do not have my ATM card (activation by branch only)” इन विकल्पों में से चुनें। इनमें से पहले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो ग्राहक से संबंधित जरूरी विवरण भरना होता है। इसमें कार्ड नंबर, कार्ड धारक का नाम, एक्सपायरी डेट आदी की जानकारी भरनी होती है। अब अगले स्टेप पर जाएंगे तो ग्राहक के लिए नेट बैंकिंग की सुविधा का लाभ उठाने के लिए एक टेंपरेरी यूजरनेम जनरेट हो जाता है। इसके बाद अपनी पसंद का पासवर्ड भरकर सब्मिट पर क्लिक करें। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कन्फर्म होते ही रजिस्टर्ड मेबाइल नंबर पर टेंपरेरी यूजरनेम भेजा जाता है, जिसके जरिये ग्राहक पहली बार लॉग इन कर सकता है। इंटरनेट बैंकिंग के लिए लॉग इन करने के बाद यूजर अपना नया यूजरनेम क्रिएट कर सकता है और इसके बाद एसबीआई के अनुसार प्रोफाइल बनाकर पासवर्ड सेट कर सकता है।

एटीएम ऑनलाइन एक्टिवेट करने का तरीका: onlineSBI.com पोर्टल पर लॉगिन कर e-Services सेक्शन में ATM Card Services पर जाएं। इस लिंक पर क्लिक करते ही कई विकल्प खुलते हैं, इनमें New ATM Card Activation पर क्लिक करें। जिस खाते का एटीएम कार्ड है, उसे सिलेक्ट करें। अगर ग्राहक का केवल एक खाता है तो वह प्री सिलेक्टेड होगा। इसकी जानकारी एसबीआई ने यूट्यूब पर अपने वीडियो में दी है। इसके बाद एटीएम कार्ड पर अंकित 16 डिजिट वाला नंबर भरकर Activate पर क्लिक करें।

ग्राहक से विवरण की पुष्टि के लिए खाते का प्रकार और ब्रांच लोकेशन आदी पूछे जाएंगे, जिसे Confirm के विकल्प पर क्लिक करके कन्फर्म करना होगा। इसके बाद बैंक की तरफ से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर high security password भेजा जाता है। इसे भरकर कन्फर्म करें और कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। इस कार्ड के इस्तेमाल के लिए ग्राहक को एक पिन जनरेट करना होगा। इसके लिए ऑनलाइन सर्विस, एसएमएस सर्विस, आईवीआर या बैंक की शाखा से मदद ली जा सकती है।

