GST On Train Food: अब ट्रेन हो या प्‍लेटफॉर्म खाने-पीने की चीजों पर देना होगा 5% GST, अखबार खरीदने पर रहेगी छूट

Food On Train, GST On Food Items , 5% GST To Apply On Food On Train, Platform: AAAR ने कंफ्यूजन को दूर करते हुए कहा कि अगर कोई यात्री रेलवे प्‍लेटफॉर्म से अखबर खरीदता है तो उसे GST नहीं देना होगा।

ट्रेन के खाने पर जीएसटी, GST On Train Food: अखबार पर नहीं लगेगा जीएसटी (फाइल फोटो)

पढें यूटिलिटी न्यूज (Utility News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.