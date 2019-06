Google Map:गूगल मैप ने भारत में अपने तीन नए फीचर्स को लॉन्च कर दिया है। इन फीचर्स के जरिए गूगल मैप यूजर्स भारतीय रेलवे की ट्रेनों और बसों के लाइव स्टेट्स की जानकारी पा सकेंगे। इसके साथ ही मिक्सड मोड फीचर के तहत ऑटो-रिक्शा की जनकारी हासिल कर सकेंगे। यह फीचर 10 सबसे घनी आबादी वाले शहर दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, लखनऊ, चेन्नई, मैसूर, कोयंबटूर और सूरत के यूजर्स को मिलेगा।

फीचर्स की घोषणा करते हुए गूगल मैप के प्रोडक्ट मैनेजर तायला हसाबल्लाह ने कहा ‘दुनिया भर में एक बिलियन से भी ज्यादा लोग गूगल मैप का इस्तेमाल नेविगेशन के लिए करते हैं। चाहे वह दुनिया के किसी भी कोन में क्यों न हों। ऐसे में हम यूजर्स को ऐसे फीचर्स देने पर विश्वास रखते हैं जो अधिक प्रासंगिक, सटीक और विश्वसनीय अनुभव प्रदान करने में मदद करें।’ गूगल मैप ने यह फीचर्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ध्यान में रखकर तैयार किए हैं।

बस ट्रैवल इंफॉर्मेशन: गूगल मैप यूजर्स लाइव ट्रैफिक पर आधारित बसों के ट्रैवल टाइम को मॉनिटर कर सकेंगे। यह फीचर गूगल लाइव ट्रैफिक डाटा और पब्लिक बस शेड्यूल का इस्तेमाल कर ट्रांसपोर्ट के माध्यम की देरी और गंतव्य स्थान तक पहुंचने मे कितना समय लगेगा इसकी जानकारी देता है।

लाइव ट्रेन स्टेट्स: इस फीचर का इस्तेमाल कर यूजर्स यह जान सकेंगे उनकी ट्रेन कितनी लेट है और गंतव्य स्थान तक कब तक पहुंचाएगी। इसमें यूजर्स को ट्रेनों की पूरी एक लिस्ट मिलेगी जिसमें आपको उस ट्रेन को सेलेक्ट करना होगा जिसकी आपने टिकट बुक करवाई है। इसके बाद आपको रियल टाइम स्टेट्स, ट्रेन कितनी लेट है ये सब जानकारी बड़ी ही आसानी से उपलब्ध होगी। कंपनी ने इसे Where is My Train app के साझेदारी के तहत डेवलप किया है।

मिक्सड मोड फीचर: यह फीचर उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है जो ट्रैवलिंग के दौरान ऑटो-रिक्शा में सफर करना पसंद करते हैं। इस फीचर में आपको अपने नजदीकी ऑटो-रिक्शा स्टैंड की जानकारी मिलेगी। इसके साथ ही यह भी पता लगाया जा सकेगा की एक जगह से दूसरी जगह की दूरी के लिए मीटर में कितना किराया आएगा।

