उत्तर रेलवे दीपावली और छठ पूजा के त्योहार को देखते हुए कई स्पेशल ट्रेनें चला रही है। इसी क्रम में रेलवे ने देश के विभिन्न रेलवे स्टेशनों से पूर्वी यूपी और बिहार के लिए कई और ट्रेनों के संचालन का ऐलान किया है।
जिन रूट्स पर उत्तर रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है, उनमें दिल्ली – हावड़ा, शकूर बस्ती – झंझारपुर, शकूर बस्ती – पटना, जम्मू तवी – वाराणसी रेलवे रूट शामिल हैं। आइए आपको बताते हैं उत्तर रेलवे द्वारा संचालित की जाने वाली ट्रेनों और उनके टाइम और स्टॉपेज के बारे में…
ट्रेन संख्या 04091 हावड़ा – दिल्ली त्योहार एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन
गाड़ी संख्या 04091 का संचालन 18 अक्टूबर को हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन से सुबह के 10.10 बजे किया जाएगा। यह ट्रेन बर्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल, धनबाद, गोमोह, , हजारीबाग, कोडरमा, गया, गुरारू, अनुग्रह नारायण रोड, डेहरी ऑनसोन, सासाराम, भभुआ रोड, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज, गोविंदपुरी और टूंडला रेलवे स्टेशनों पर रुकते हुए अगले दिन दोपहर में 15.15 बजे दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी।
ट्रेन संख्या 04404/04403 शकूर बस्ती – पटना – शकूर बस्ती एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन
उत्तर रेलवे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, ट्रेन संख्या 04404 का संचालन 5, 06, 07, 10, 11, 12, 13 और 14 नवंबर को शकूरबस्ती रेलवे स्टेशन से दोपहर में 15:15 बजे किया जाएगा। यह ट्रेन अपने रूट पर ई दिल्ली, गाजियाबाद, अलीगढ़ जंक्शन, टूंडला जंक्शन, गोविंदपुरी, सूबेदारगंज, मिर्ज़ापुर, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, आरा जंक्शन और दानापुर स्टेशन रुकते हुए अगले दिन दोपहर 14:30 बजे पटना जंक्शन पहुंचेगी।
इसी तरह ट्रेन संख्या 04403 का संचालन 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14 और 15 नवंबर को किया जाएगा। यह ट्रेन पटना जंक्शन से दोपहर 15:40 बजे चलेगी और दानापुर, आरा, बक्सर, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, मिर्जापुर, सूबेदारगंज, गोविंदपुरी, टूंडला, अलीगढ़, गाजियाबाद और नई दिल्ली होते हुए अगले दिन दोपहर 15:00 बजे शकूर बस्ती पहुंचेगी।
ट्रेन संख्या 04410 /04409 शकूर बस्ती – झंझारपुर – शकूर बस्ती स्पेशल ट्रेन
उत्तर रेलवे द्वारा ट्रेन संख्या 04410 का संचालन शकूर बस्ती से दिनांक 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13 एवं 14 नवंबर को किया जाएगा। यह ट्रेन शकूर बस्ती से दोपहर 13:00 बजे प्रस्थान करती है और अगले दिन शाम 16:00 बजे झंझारपुर जंक्शन पहुंचेगी।
इसी तरह ट्रेन संख्या 04409 का संचालन झंझारपुर जंक्शन से दिनांक 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14 एवं 15 नवंबर को किया जाएगा। यह ट्रेन झंझारपुर जंक्शन से शाम 18:15 बजे चलेगी और अगले दिन रात में 1:40 बजे शकूर बस्ती पहुंचेगी।
अपने रूट पर इन दोनों ट्रेनों को ई दिल्ली, गाजियाबाद, अलीगढ़ जं., कानपुर सेंट्रल, उन्नाव जं., ऐशबाग जं., गोंडा जं., गोरखपुर जं., कप्तानगंज जं., बगहा, नरकटियागंज जं., सिकटा, रक्सौल जं., घोड़ासहन, बैरगनियां, सीतामढ़ी जं., जनकपुर रोड, कमतौल, शिशो हॉल्ट एवं सकरी जं. स्टेशनों स्टॉपेज दिया गया है।
ट्रेन संख्या 04231 / 04232 वाराणसी – जम्मू तवी – वाराणसी स्पेशल ट्रेन
उत्तर रेलवे द्वारा ट्रेन संख्या 04231 का संचालन 18 अक्टूबर को वाराणसी जंक्शन से दोपहर 13.40 बजे किया जाएगा। यह ट्रेन रात 21.00 बजे लखनऊ पहुंचेगी और अगले दिन दोपहर 15.20 बजे अपने अंतिम स्टेशन 15.20 बजे जम्मू तवी पहुंचेगी।
इसी तरह ट्रेन संख्या 04232 का संचालन जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से 19 अक्टूबर को शाम को 17.00 बजे किया जाएगा। यह ट्रेन अगले दिन सुबह के 10.05 बजे लखनऊ और शाम 17.40 बजे वाराणसी पहुंचेगी।
अपने रूट पर इन दोनों ट्रेनों को जौनपुर जं., अयोध्या धाम जं., अयोध्या कैंट, लखनऊ जं., शाहजहांपुर जं., बरेली जं., मुरादाबाद जं., सहारनपुर जं., अम्बाला छावनी जं., लुधियाना जं., जालंधर छावनी जं. एवं पठानकोट छावनी स्टेशनों पर स्टॉपेज दिए गए हैं।
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(नोट: रेलवे आखिरी समय में ट्रेनों के संचालन के समय, रूट या स्टॉपेज में परिवर्तन कर सकता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर ट्रेनों की जानकारी के बाद ही यात्रा प्लान करें।)