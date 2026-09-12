उत्तर रेलवे ने प्रयागराज और दादरी रेलवे स्टेशन बीच चलाए जाने वाली गाड़ी संख्या 02417/02418 को देश की राजधानी नई दिल्ली स्थित शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन तक संचालित करने का फैसला लिया है।

इसी तरह ट्रेन संख्या 04163/04164 को नारायणपुर बाजार से दादरी के बजाय नई दिल्ली स्थित शकूरबस्ती तक चलाने निर्णय लिया गया है। इन दोनों ही ट्रेनों को दादरी से आगे गाजियाबाद, नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर ठहराव दिया गया है।

आइए आपको बताते हैं ट्रेन संख्या 02417/02418 का पूरा रूट और टाइम टेबल

प्रयागराज से चलने वाली ट्रेन संख्या 02417 अब अपने निर्धारित समय से दस मिनट पहले दादरी रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। दादरी पर पांच मिनट के स्टॉपेज के बाद यह गाड़ी 7.05 बजे अपने विस्तारित रूट पर जाएगी। इस ट्रेन के गाजियाबाद पहुंचने का समय 8.15, नई दिल्ली पहुंचने का समय 9.15 और शकूर बस्ती पहुंचने का समय 10.05 निर्धारित किया गया है।

विस्तारित स्टेशनों पर चलने वाली रेलगाड़ी संख्या 02417/02418 की संशोधित समय-सारणी 02417

प्रयागराज जं.-दादरी (मौजूदा) 02417

प्रयागराज जं.-शकर बस्ती (विस्तारित) ↓ स्टेशन ↑ 02418

दादरी-प्रयागराज जं. (मौजूदा) 02418

शकर बस्ती-प्रयागराज जं. (विस्तारित) आगमन प्रस्थान आगमन प्रस्थान आगमन प्रस्थान आगमन प्रस्थान —- 21:00 कोई बदलाव नहीं प्रयागराज जं. 09:00 —- 09:15 —- 21:30 21:32 भरवारी 07:35 07:37 08:08 08:10 22:00 22:02 सिराथू 07:05 07:07 07:48 07:50 22:42 22:44 फतेहपुर 06:00 06:02 07:05 07:07 23:13 23:15 बिंदकी रोड 05:40 05:42 06:40 06:42 00:12 00:17 कानपुर सेंट्रल 04:50 04:55 05:50 05:55 01:08 01:10 फफूंद 03:05 03:07 04:20 04:22 02:33 02:35 इटावा जं. 02:25 02:27 03:40 03:42 03:10 03:12 शिकोहाबाद जं. 01:38 01:40 02:58 03:00 04:05 04:10 टूंडला जं. 00:28 00:33 02:15 02:20 04:48 04:50 हाथरस जं. 23:45 23:47 01:15 01:17 05:13 05:15 अलीगढ़ जं. 23:20 23:22 00:50 00:52 05:53 05:55 खुर्जा जं. 22:48 22:50 00:08 00:10 07:15 —- 07:00 07:05 दादरी —- 22:15 23:30 23:35 —- —- 08:15 08:17 गाजियाबाद —- —- 23:08 23:10 —- —- 09:15 09:25 नई दिल्ली —- —- 22:15 22:25 —- —- 10:05 —- शकर बस्ती —- —- —- 21:30 चलने के दिन:



02417 प्रयागराज जं. से दिनांक 11.09.2026 से 14.10.2026 तक प्रतिदिन (34 फेरे) तथा 15.10.2026 से 14.12.2026 तक सप्ताह में 4 दिन (सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार एवं रविवार)।



02418 शकर बस्ती से दिनांक 12.09.2026 से 15.10.2026 तक प्रतिदिन (34 फेरे) तथा 17.10.2026 से 17.12.2026 तक सप्ताह में 4 दिन (बुधवार, गुरुवार, शनिवार एवं रविवार)।



प्रथम श्रेणी वातानुकूलित, वातानुकूलित 3 टियर, शयनयान एवं सामान्य श्रेणी उपलब्ध। स्रोत: उत्तर रेलवे

वापसी में ट्रेन संख्या 02418 शकूर बस्ती से 21.30 बजे चलेगी और 22.15 बजे नई दिल्ली व 23.08 बजे गाजियाबाद और 23.30 बजे दादरी रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। वापसी में खुर्जा, अलीगढ़, हाथरस, टूंडला सहित रूट के सभी स्टेशनों ट्रेन के पहुंचने के समय में संशोधन किया गया है। यह ट्रेन अगले दिन सुबह 9.15 बजे प्रयागराज जंक्शन पहुंचने के लिए निर्धारित की गई है।

ट्रेन संख्या 04163/04164 का पूरा रूट और टाइम टेबल

नारायनपुर बाजार से चलने वाली ट्रेन संख्या 04163 अब सुबह के सात बजे दादरी पहुंचने के लिए निर्धारित की गई है। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर यह ट्रेन 8.15 बजे, नई दिल्ली पर 9.15 और शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन पर 10.05 पहुंचेगी।

विस्तारित स्टेशनों पर चलने वाली रेलगाड़ी संख्या 04163/04164 की संशोधित समय-सारणी 04163

नारायनपुर बाजार-दादरी (मौजूदा) 04163

नारायनपुर बाजार-शकूर बस्ती (विस्तारित) ↓ स्टेशन ↑ 04164

दादरी-नारायनपुर बाजार (मौजूदा) 04164

शकूर बस्ती-नारायनपुर बाजार (विस्तारित) आगमन प्रस्थान आगमन प्रस्थान आगमन प्रस्थान आगमन प्रस्थान —- 18:00 कोई बदलाव नहीं नारायनपुर बाजार 11:05 —- 12:25 —- 18:15 18:17 चुनार जं. 10:23 10:25 11:15 11:17 19:03 19:05 मिर्जापुर 09:58 10:00 10:48 10:50 19:48 19:50 मेजा रोड 09:18 09:20 10:08 10:10 20:40 21:00 प्रयागराज जं. 09:00 —- 09:15 09:35 21:30 21:32 भरवारी 07:35 07:37 08:08 08:10 22:00 22:02 सिराथू 07:05 07:07 07:48 07:50 22:42 22:44 फतेहपुर 06:00 06:02 07:05 07:07 23:13 23:15 बिंदकी रोड 05:40 05:42 06:40 06:42 00:12 00:17 कानपुर सेंट्रल 04:50 04:55 05:50 05:55 01:08 01:10 फफूंद 03:05 03:07 04:20 04:22 02:33 02:35 इटावा जं. 02:25 02:27 03:40 03:42 03:10 03:12 शिकोहाबाद जं. 01:38 01:40 02:58 03:00 04:05 04:10 टूंडला जं. 00:28 00:33 02:15 02:20 04:48 04:50 हाथरस जं. 23:45 23:47 01:15 01:17 05:13 05:15 अलीगढ़ जं. 23:20 23:22 00:50 00:52 05:53 05:55 खुर्जा जं. 22:48 22:50 00:08 00:10 07:15 —- 07:00 07:05 दादरी —- 22:15 23:30 23:35 —- —- 08:15 08:17 गाजियाबाद —- —- 23:08 23:10 —- —- 09:15 09:25 नई दिल्ली —- —- 22:15 22:25 —- —- 10:05 —- शकूर बस्ती —- —- —- 21:30 चलने के दिन:



04163 नारायनपुर बाजार से दिनांक 17.10.2026 से 16.12.2026 तक सप्ताह में 3 दिन (मंगलवार, बुधवार एवं शनिवार) — कुल 27 फेरे।



04164 शकूर बस्ती से दिनांक 16.10.2026 से 15.12.2026 तक सप्ताह में 3 दिन (सोमवार, मंगलवार एवं शुक्रवार) — कुल 27 फेरे।



प्रथम श्रेणी वातानुकूलित, वातानुकूलित 3 टियर, शयनयान एवं सामान्य श्रेणी।

वापसी में ट्रेन संख्या 04164 रात में 21.30 बजे शकूरबस्ती से चलेगी और 22.15 पर नई दिल्ली व 23.08 पर गाजियाबाद पहुंचेगी। वापसी के रूट के सभी स्टेशनों पर ट्रेन के समय में बदलाव हुआ है। यह ट्रेन सुबह के 5.50 बजे कानपुर, 9.15 बजे प्रयागराज और दोपहर के 12.25 बजे नारायनपुर बाजार पहुंचने के लिए निर्धारित की गई है।

(नोट: रेलवे समय समय पर ट्रेन की समय-सारिणी और स्टॉपेज में बदलाव करता है। इसलिए यात्रियों से अनुरोध है कि वो यात्रा से पहले रेल मदद हेल्पलाइन नंबर 139 या रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर ट्रेन के बारे में जरूर पता कर लें।)