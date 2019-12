Airtel और Vodafone Idea यूजर्स को कंपनी न्यू ईयर गिफ्ट देने के मूड में नजर आ रही है। दरअसल कंपनी ने भले ही अपने प्लान्स के दाम बढ़ा दिए हों लेकिन अन्य नेटवर्क पर बात करने की छूट पहले की तरह देना जारी रखा है। दोनों कंपनियों ने बढ़ी हुई कीमत वाले नए प्लान में अन्य नेटवर्क पर फ्री आउटगोइंग कॉल की अधिकतम सीमा समाप्त कर दी है।

एयरटेल और वोडाफोन आइडिया यूजर्स किसी भी नेटवर्क पर फ्री अनलिमिटेड कॉल पहले की ही तरह कर सकेंगे और उन्हें 6 पैसे/मिनट नहीं देना होगा। बता दें कि नए प्लान तीन दिसंबर से लागू हुए हैं। इन प्लान्स के तहत पहले अन्य नेटवर्क पर फ्री आउटगोइंग कॉल की अधिकतम सीमा 28 दिन की वैधता वाले प्लान में 1000 मिनट, 84 दिन की वैधता वाले प्लान में 3000 मिनट और साल भर की वैधता वाले प्लान में 12 हजार मिनट रखी गई थी। कंपनी ने इस बारे में ट्वीट के जरिए जानकारी दी है।

Announcing the launch of three new unlimited plans from tomorrow, for our prepaid users. pic.twitter.com/eygsOoJc6Z

— airtel India (@airtelindia) December 6, 2019