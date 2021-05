Pulsar, TVS Apache, Bajaj pulsar, bajaj bikes, tvs bikes, tvs apache rtr, old bikes, second hand bikes, bikes under twenty thousand

नई बाइक के मुकाबले पुरानी बाइक बेहद ही सस्ते दाम पर मिल जाती है। कई लोग कम बजट के चलते पुरानी बाइक खरीदते हैं तो कई लोग बाइक ड्राइविंग सीखने के लिए पुरानी बाइक को तवज्जों देते हैं। पुरानी बाइक खरीदने से पहले लोग इस बात को लेकर असमंजस में होते हैं कि आखिरकार पुरानी कार कहां से खरीदें?

ऐसा इसलिए क्योंकि पुरानी बाइक खरीदने के लिए लोगों के पास कई तरह के विकल्प मौजूद हैं। यह वजह है कि लोग पुरानी बाइक खरीदने से पहले असमंजस में रहते हैं। अगर आप भी इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं और पुरानी बाइक खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो droom.in के जरिए बाइक लें सकते हैं।

आप इस प्लेटफॉर्म की वेबसाइट के जरिए अपनी पसंद की बाइक को सर्च कर सकते हैं और इसके साथ ही बजट के मुताबिक बाइक को चुन सकते हैं। यहां आपको 10 हजार रुपये से 30 हजार रुपये की रेंज में पुरानी बाइक मिल जाएगी।

1. Bajaj Pulsar 135LS: इस बाइक का 2011 मॉडल बिक्री के लिए उपलब्ध है। बाइक के पहले मालिक द्वारा इसे बेचा जा रहा है। यह बाइक 2,600 किलो मीटर चल चुकी है। यह बाइक 64 किलो मीटर प्रति लीटर का माइलेज देने में सक्षम है। इसमें 135 सीसी का इंजन लगा है जो कि 13 बीएचपी की पॉवर देता है। इसका व्हील साइज 17 इंच का है। इसकी कीमत 18,000 रुपये रखी गई है।

2. Bajaj Pulsar 150cc: इस बाइक का 2010 मॉडल बिक्री के लिए उपलब्ध है। बाइक के पहले मालिक द्वारा इसे बेचा जा रहा है। यह बाइक 79,00 किलो मीटर चल चुकी है। यह बाइक 65 किलो मीटर प्रति लीटर का माइलेज देने में सक्षम है। इसमें 149 सीसी का इंजन लगा है जो कि 14.85 बीएचपी की पॉवर देता है। इसका व्हील साइज 17 इंच का है। इसकी कीमत 18,000 रुपये रखी गई है।

3. TVS Apache RTR 160cc: इस बाइक का 2008 मॉडल बिक्री के लिए उपलब्ध है। बाइक के पहले मालिक द्वारा इसे बेचा जा रहा है। यह बाइक 94,000 किलो मीटर चल चुकी है। यह बाइक 60 किलो मीटर प्रति लीटर का माइलेज देने में सक्षम है। इसमें 159.7 सीसी का इंजन लगा है जो कि 15.2 बीएचपी की पॉवर देता है। इसका व्हील साइज 17 इंच का है। इसकी कीमत 17,000 रुपये रखी गई है।

नोट: ऊपर बताई गई Bikes से जुड़ी जानकारी Droom वेबसाइट पर जानकारी के मुताबिक है। ये सभी बाइक्स दिल्ली सर्किल में बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। पुरानी बाइक खरीदते दौरान दस्तावेज और गाड़ी की कंडीशन की जांच स्वयं करें। वाहन के मालिक से बिना मिले या वाहन की जांच किए ऑनलाइन लेन देन न करें।