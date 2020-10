आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल एनएसडीएल पर पैन डिलीवरी के स्टेट्स की जानकारी हासिल की जा सकती है। अगर आपने पैन के लिए आवेदन किया है तो आप आसानी से चुटकियों में अपने पैन की डिलीवरी की जानकारी ले सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि पैन के लिए आवेदन करने के बाद आवेदनकर्ता को किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिल पाती।

ऐसे में आवेदनकर्ता अमसमंजस की स्थिति में रहते हैं। अगर आपने पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया है तो आप UTIITSL PAN Card Status Tracking Portal के इस लिंक https://www.trackpan.utiitsl.com/PANONLINE/#forward पर विजिट कर सकते हैं।

आइए जानते हैं कैसे आप इस पोर्टल के जरिए पैन डिलीवरी स्टेट्स की जानकारी पा सकते हैं:-

1. इस लिंक https://www.trackpan.utiitsl.com/PANONLINE/#forward पर विजिट करें

2. Application Coupon number, या पैन नंबर, Date of Birth /Incorporation/Agreement/Partnership or Trust Deed/Formation of Body of Individuals /Association of Persons में से कोई एक नंबर दर्ज करें

3. Captcha दर्ज करें

4. Submit पर क्लिक करें

5. आपका पैन स्टेट्स आपके सामने आ जाएगा।

मोबाइल एप के जरिए बनाएं पैन कार्ड:

– गूगल प्ले स्टोर में जाकर UMANG एप को इंस्टॉल करें

– एप को ओपन कर लें

-‘MY Pan’ सेक्शन में जाएं

– अब 49A फॉर्म को ध्यान से भरें

– अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर इत्यादि की जानकारी भरें

– आधार नंबर भी दर्ज करें

– फॉर्म में सभी जानकारियां भरने के बाद आपको ‘Submit’ बटन पर क्लिक कर दें

– आपका पैन आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा और आपको Application Coupon number मिल जाएगा।

