How to apply for driving licence online: अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और आप इसे बनवाने की सोच रहे हैं तो घर बैठे ऐसे किया जा सकता है। एजेंट को अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई दिए बिना परिवहन विभाग की आधाकारिक वेबसाइट से ऐसा संभव है। इससे आपके समय की तो बचत होगी ही साथ आप फर्जीवाड़े से भी बचेंगे। इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा जिसके बाद आप बेहद ही आसानी से लाइसेंस पा सकेंगे।

इसके लिए आपको परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://parivahan.gov.in/parivahan/ पर जाना होगा। इसके बाद आपको “Online Services” टैब पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको ‘Driving License Related Services’ पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद Apply Online पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको New Driving License पर क्लिक करना होगा। यहां अप आपकी लर्निंग लाइसेंस की जानकारी सामने आएंगी। ध्यान रहे परमानेंट लाइसेंस के लिए आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास लर्निंग लाइसेंस होगा। यहां आपाक ‘Next’ पर क्लिकर करना होगा। इसके बाद आपके सामने एक नया इंटरफेरस खुलकर आएगा।

इसके बाद आपसे ‘Documents’ की डिटले मांगी जाएगी। यहां आपको Learning License को सेलेक्ट करना है। वहीं ‘Proofs’ में भी आपको Learning License ही सेलेक्ट करना है। इसके बाद ‘Doc Number’ को भरना होगा। यहां पर लर्निंग लाइसेंस में जो नंबर होगा आपको वही भरना होगा। इसके बाद अन्य मांगी गई जानकारियों को भरना होगा और ‘Next’ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद एक नया इंटरफेस खुलकर आएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपकी रिक्वेस्ट को समबिट कर लिया गया है।

