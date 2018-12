मोबाइल में स्कैन करके रखे ड्राइविंग लाइसेंस पर कट सकता है चालान! जान लें पूरा नियम

मोबाइल में ड्राइविंग लाइसेंस की स्कैन कॉपी रखने के बावजूद चालान कट सकता है। ऐसा ही एक मामला महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से आया है। कल्पक केसी शाह नामक एक ट्वीटर यूजर हाल ही में उस समय मुसीबत में पड़ गए जब उन्होंने अधिकारियों द्वारा नियमित जांच के दौरान मांगे जाने पर लाइसेंस की साफ्ट कॉपी पेश की। हालांकि, यह साफ नहीं है कि उन्होंने अपने मोबाइल में स्कैन की हुई कॉपी दिखाई या फिर एम-परिवहन एप या डिजिलॉकर एप में रखी हुई कॉपी। हालांकि, पुलिस के व्यवहार से ऐसा लग रहा था कि स्कैन की हुई कॉपी दिखाई गई थी। कल्पक केसी शाह ने मुंबई पुलिस को टैग करते हुए ट्वीट कर पूछा, “ड्राइविंग लाइसेंस का साॅफ्ट कॉपी वैलिड है या नहीं?” इसके जवाब में मुंबई पुलिस ने लिखा, “आपको एक वैलिड/ऑरिजनल ड्राइविंग लाइसेंस रखना चाहिए और वर्दी पहने पुलिसवाले जांच के दौरान इसकी मांग करें तो उन्हें दिखाना चाहिए।”

You must be in possession of valid/original driving licence and produce for inspection when demanded by a policeman in uniform. (Sec 130 (1) MVA).

