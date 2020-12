यहां से ले सकते हैं FASTag, नए साल पर इसके बिना लगेगी चपत!

FASTag Is Mandatory For Highway Travel From January 1: नए साल यानी 1 जनवरी 2021 से सभी चार पहिया वाहनों में फास्टैग लगाना अनिवार्य होने जा रहा है। टोल प्लाजा पर टोल का भुगतान करने के लिए लंबी लाइन से छुटकारा देने वाली फास्टैग की व्यवस्था पर सरकार सख्त होने जा रही है।

अगर आपकी गाड़ी में फास्टैग नहीं लगा हुआ है और आप फास्टैग लेन में घुस जाते हैं तो आपको दोगुना टोल टैक्स देना पड़ेगा। सरकार चाहती है कि हर गाड़ी की आवाजाही फास्टैग के तहत दर्ज हो। इससे टोल प्लाजा पर लगने वाले जाम से छुटकारा मिलता है।

क्या है फास्टैग: फास्टैग दरअसल एक रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग है। सरकार की तैयारी है कि देशभर के टोल प्लाजा लेन को इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन से लैस किया गया है। टोल प्लाजा पर यह सिस्टम लगने के बाद अब टोल लेन में गाड़ी को रोकने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी टोल प्लाजा से गुजरते वक्त रुकने की जरूरत नहीं होती और टोल की रकम अकाउंट से अपने आप कट जाती है।

यहां से ले सकते हैं: एनएचएआई, आईएचएमसीएल, एनपीसीआई वेबसाइट्स, टोल प्लाजा, राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौजूद पेट्रोल पंप, आरटीओ, एनएचएआई ऑफिस, माय फास्टैग मोबाइल एप्लीकेशन, सुखद यात्रा मोबाइल एप्लीकेशनई-कॉमर्स वेबसाइट जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम इत्यादि। इनके अलावा बैंक्स (आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस इत्यादि) से भी इसे लिया जा सकता है।

फास्टैग लेने के लिए आपको गाड़ी की आरसी (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) और गाड़ी के मालिक के मुताबिक केवाईसी डॉक्यूमेंट्स और इसके साथ ही इंडिविजुअल को आईडीप्रूफ और एड्रेस प्रूफ के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड (पते के साथ), वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट की फोटो कॉपी देनी होगी।

