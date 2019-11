कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में क्लेम करना अब काफी आसान हो गया है। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार ईपीएफओ की कार्यक्षमता को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी कोशिश के तहत अब ईपीएफओ ने UMANG (Unified Mobile Application for New-age Governance) App पेश किया है। इस एप की मदद से ईपीएफ खाताधारक अपने खाते की पासबुक देख सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं और साथ ही अपने क्लेम के स्टेटस के बारे में भी जानकारी पा सकते हैं।

कैसे डाउलोड करें UMANG App: उमंग एप को डाउनलोड करने के लिए यूजर को 9718397183 नंबर पर मिस्ड कॉल करनी होगी। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर उमंग एप को डाउनलोड करने का लिंक आएगा। इस लिंक पर क्लिक कर UMANG App को डाउनलोड किया जा सकता है। उमंग एप को गूगल या एप्पल स्टोर पर जाकर भी इस एप को इंस्टॉल किया जा सकता है।

ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एक क्यूआर कोड को स्कैन कर भी उमंग एप को इन्सटॉल किया जा सकता है। बता दें कि उमंग एप की मदद से ना सिर्फ ईपीएफओ बल्कि PAN, Aadhar, Digilocker, गैस बुकिंग, मोबाइल बिल पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट आदि सेवाओं की भी जानकारी पायी जा सकती है। UMANG App को मिनिस्टरी ऑफ इलेक्ट्रोनिक्स एंड इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी और नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन द्वारा विकसित किया गया है।

Download UMANG App now!

In the app, you can view your passbook, raise a claim and also track the status of your claims already submitted and much more.#EPFO #UMANG pic.twitter.com/iaKhKFjODC

— EPFO (@socialepfo) November 21, 2019