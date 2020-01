देश के संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड का प्रबंधन करने वाला संगठन ईपीएफओ (EPFO) अपने सदस्यों और पेंशनर्स के लिए एक खास सुविधा शुरू करने जा रहा है। दरअसल ईपीएफओ के सदस्यों और पेंशनर्स की समस्याओं और शंकाओं को दूर करने के लिए ईपीएफओ ने ‘निधि आपके निकट’ कार्यक्रम की शुरुआत की है।

ईपीएफओ हर महीने की 10 तारीख को ‘निधि आपके निकट’ कार्यक्रम का आयोजन करेगा। इस कार्यक्रम में ईपीएफओ के सदस्य और पेंशनर्स अपनी समस्याएं या शंकाएं ईपीएफओ के अधिकारियों के सामने रख सकेंगे और अधिकारी जल्द से जल्द उनकी समस्याएं निपटाने का प्रयास करेंगे।

इस कार्यक्रम का आयोजन ईपीएफओ के हर क्षेत्रीय कार्यालय में होगा। गौरतलब है कि यदि किसी महीने की 10 तारीख को सार्वजनिक अवकाश पड़ता है तो अगले दिन निधि आपके निकट कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।

