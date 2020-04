How to claim advance from EPFO account: कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने प्रोवडेंट फंड (पीएफ) के एडवांस निकासी के नियमों में ढील दी है। महामारी के बीच हालातों को देखते हुए भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के नियमों में ढील देते हुए पीएफ निकासी आसानी से की जा सकती है। वे कर्मचारी जो कि ईपीएफ स्कीम, 1952 के सदस्य हैं इस नॉन-रिफंडेबल एडवांस का फायदा ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें किसी तरह के दस्तावेज या सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं। कोरोना संकट के बीच लोगों को किसी तरह की वित्तीय समस्या न हो इसी वजह से सरकार ने यह फैसला लिया है।

सरकार ने ईपीएफओ कर्मचारियों के लिए ‘महामारी अग्रिम सुविधा’ की शुरुआत की है। अब आप अपने ईपीएफ खाते से 75 फीसदी तक या 3 महीने के मूल वेतन और महंगाई भत्ते में से जो भी कम हो, निकाल सकते हैं। सरकार ने नियमों में तो ढील दे दी लेकिन अब आप घर बैठे अपने पीएफ की निकासी कैसे कर सकते हैं यह भी जान लीजिए। इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। इन स्टेप्स को फॉलो कर आप आसानी से अपना पीएफ क्लेम कर सकेंगे।

1. पीएफ खाताधारक को सबसे पहले इस लिंक https://unifiedportalmem.epfindia.gov.in/memberinterface पर जाना होगा।

2. ‘Online Service’ वाले सेक्शन में जाकर क्लेम पर क्लिक कर फॉर्म-31,19,10C, 10D भरें

3. इसके बाद आपको अपने बैंक अकाउंट के आखिरी चार अंक को दर्ज करना होगा और Verify पर क्लिक करना होगा

4. “Proceed for Online Claim” पर क्लिक करें

5. पीएफ एडवांस फॉर्म 31 पर क्लिक करें और अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें

6. Outbreak of Pandemic (Kovid-19) को सेलेक्ट करें

7. आपको जितना अमाउंट करना है उसकी राशि दर्ज करें

8. चेक की स्कैन कॉपी को अपलोड करने के साथ ही एड्रेस डालें

9. “Get Aadhaar OTP” पर क्लिक करें

10. आपके आधार से रजिस्टर्ड किए गए नंबर पर एक ओटीपी आएगा और आपका क्लेम अमाउंट सबमिट ग हो जाएगा।