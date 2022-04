EPS’95 Pensioners can now submit Life Certificate at any time which will be valid for 1 year from date of submission.



EPS'95 पेंशनभोक्ता अब किसी भी समय जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं जो जमा करने की तारीख से 1 वर्ष के लिए वैध होगा।#EPFO #Pension #AmritMahotsav @AmritMahotsav pic.twitter.com/SnQW0D8IgE