PVC Voter ID Online: अगर आपके पास पुराना वोटर आईडी है तो आप इससे नया कलरफुल पीवीसी वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। वह भी घर बैठे अपने मोबाइल के जरिए मात्र 30 रुपये चुकाकर। नया पीवीसी वोटर कार्ड पुराने कार्ड की तुलना में साइज में भी छोटा है और आपके पर्स या वॉलेट में आसानी से फिट हो जाता है। इस कार्ड की खासियत यह भी होती है कि इसमें अलग-अलग रंगों का इस्तेमाल किया गया है।

अब सवाल यह है कि हम इसे घर बैठे कैसे बनवा सकते हैं? इसके लिए आपको कुछ तय प्रक्रिया का पालन करना होगा जिसके बाद आपको बेहद ही आसानी से नया कार्ड मिल जाएगा। आइए जानते हैं कैसे:-

1. अपने राज्य की चुनाव आयोग की वेबसाइट www.ceodelhi.gov.in पर जाएं

2. Registration color PVC Voter ID पर क्लिक करें

3. मांगी गई जानकारियों को भरें और Submit करें

4. आपकी डेटेल्स वेरिफाई होने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा।

5. इसके बाद आपका नया वोटर आईडी आपको मेल के जरिए आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा।

6. इस प्रक्रिया में 45 से 60 दिनों का वक्त लगेगा।

वहीं अगर आपका वोटर आईडी खो गया है तो आप डुप्लीकेट वोटर आईडी भी बनवा सकते हैं। ऑनलाइन डुप्लीकेट वोटर आईडी बनवाने का तरीका:

1. निर्वाचन आयोग की वेबसाइट https://www.nvsp.in/ पर जाएं

2. Apply online for registration of new voter/due to shifting from AC पर क्लिक करें

3. क्लिक करते ही फॉर्म 6 खुलेगा

4. भाषा सिलेक्ट कर लें

5. फार्म में नाम, आयु, जन्म तिथि, जन्म का स्थान, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जैसी जानकारी भरें

6. सहायक दस्तावेज स्केन कॉपी के रूप में सब्मिट करें

7. फॉर्म एकबार पूरी तरह से जांच लें

8. इसके बाद सब्मिट पर क्लिक कर दें

9. आपके द्वारा दी गई ईमेल आईडी पर एक लिंक आएगा

10. इस लिंक के जरिए आप वोटर आईडी का स्टेट्स चेक कर सकेंगे

11. 30 दिन बाद आपा कार्ड आपके पते पर पहुंचा जाएगा

