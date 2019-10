Aadhaar services at all Aadhaar Enrolment and Update Centres Charges: आधार से जुड़ी सेवाओं के लिए सरकार ने फीस तय की हुई है। कोई भी एनरोलमेंट केंद्र या एंजेंट्स आप से उनती ही फीस लेगा जितनी सरकार ने तय कर रखी है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा आधार कार्ड खो जाता है और हमें अपने कार्ड का नंबर याद नहीं होता।

ऐसे में हम e-KYC से आधार नंबर ढुंढवाने के लिए एनरोलमेंट केंद्र या एंजेंट्स के पास जाते हैं। लेकिन हमसे ज्यादा पैसे ले लिए जाते हैं। ऐसा तभी होता है जब हमें सही जानकारी हासिल नहीं होती। ऐसे ही हममें डेमोग्राफिक डिटेल और बॉयोमेट्रिक अपडेशन के लिए भी ज्यादा रकम वसूल ली जाती है।

वहीं सरकार ने e-KYC से आधार नंबर ढुंढवाने के अलावा डेमोग्राफिक डिटेल और बॉयोमेट्रिक अपडेशन के लिए भी फीस तय की हुई है।

यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) के हाल ही में जारी नए सर्कुलर के मुताबिक डेमोग्राफिक डिटेल को अपडेट करवाने में जैसे नाम, मोबाइल नंबर आदि की फीस 50 रुपए देने होते हैं। वहीं बायोमेट्रिक अपडेट फीस भी 50 रुपए है। इसके अलावा ऐसे में हम e-KYC से आधार नंबर ढुंढवाने के लिए एनरोलमेंट केंद्र या एंजेंट्स 30 रुपए से ज्यादा नहीं ले सकते।

(सोर्स: UIDAI)

बता दें कि यूआईडीएआई की वेबसाइट पर अपने आधार कार्ड में अपना पता अपडेट करना और अन्य सेवाओं का लाभ उठाना फ्री रहेगा। साथ ही आधार कार्ड को यूआईडीएआई की वेबसाइट से दोबारा प्रिंट कराने पर चार्ज देना पहले की तरह जारी रहेगा।

विभाग इस री-प्रिंटेड आधार कार्ड को सिर्फ पांच वर्किंग डे में स्पीड पोस्ट से आपके रजिस्टर्ड पते पर भेज देगी। आधार कार्ड के री-प्रिंट का रिक्वेस्ट करने के लिए या तो अपना आधार नंबर या वर्चुअल पहचान संख्या (वीआईडी) इस्तेमाल कर सकते हैं।

