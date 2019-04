Aadhar Biometrics Data: यूनीक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) आधार बायोमीट्रिक डेटा को लॉक और अनलॉक करने की सुविधा देता है। अगर आप सरकार से ये डेटा नहीं साझा करना चाहते हैं, तब आप उसे लॉक कर सकते हैं। वहीं, बाद में जरूरत पड़ने पर उसको अनलॉक भी किया जा सकता है। जानिए डेटा लॉक और अनलॉक करने से जुड़ा पूरी प्रोसेसः

सबसे पहले आधार के सर्विस पोर्टल पर जाएं। वहां होमपेज पर ‘लॉक/अनलॉक बायोमीट्रिक्स’ का विक्लप होगा, जिस पर क्लिक करना होगा। आगे आधार नंबर या फिर वर्चुअल आईडी मांगी जाएगी। फिर वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) मंगाना होगा, जो कि आधार धारक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा। ओटीपी मंगाने के लिए ‘सेंड ओटीपी’ पर क्लिक करना पड़ेगा। ओटीपी आने के बाद उसे ‘सब्मिट’ कर दें। अगले पन्ने पर बायोमीट्रिक लॉक लगाने के लिए ‘इनेबल’ पर क्लिक कीजिए।

बायोमीट्रिक डेटा लॉक होने के बाद यूआईडीएआई के पोर्टल पर अंग्रेजी में संदेश लिखकर आएगा। उसमें कहा गया होगा- आप अपनी फिंगरप्रिंट या फिर आइयरिस (रेटिना) के जरिए ऑथेंटिकेशन नहीं कर सकेंगे। ऑथेंटिकेशन के लिए आपको बायोमीट्रिक्स को अस्थाई तौर पर अनलॉक करना होगा। ऐसे में आपके पास लॉक हो रखे बायोमीट्रिक डेटा को ‘डिसएबल’ करने का विकल्प भी है।”

If you do not wish to use Aadhaar based biometric authentication service, you can 'Lock' your biometrics in Aadhaar from https://t.co/O8VS8N6Z2S. You can also 'Unlock' them whenever you wish to use it for authentication. Remember, you need to #AddMobileInAadhaar for login OTP. pic.twitter.com/xPJYTq3fGn

