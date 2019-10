सायबर क्राइम में ब्लैकमेलिंग या फिर पैसों की उगाही के मामले अक्सर आते रहते हैं, पर हाल ही में अनोखे किस्म का एक स्कैम सामने आया है। नाम है- ‘Sextortion’ Scam, जिसमें भोले-भाले लोगों को निशाना बनाया जाता है। अपराधी इसमें खतरनाक मेल्स भेजते हैं। ब्लैकमेलिंग के दौरान वे लोगों से पैसे मांगते हैं और मना करने पर उनसे जुड़े आपत्तिजनक और अश्लील कंटेंट जारी करने की धमकी देते हैं।

यह खुलासा हाल ही में CheckPoint Research की एक रिपोर्ट में किया गया है। खबर के मुताबिक, फर्जीवाड़े के दौरान हैकर्स खास स्पैम बॉट (Spam Bot) यूज करते हैं, जो कि ईमेल एड्रेस के डेटाबेस को डाउनलोड कर लेता है। इसी डेटा में से सिस्टम अपने आप उसे चुन लेता है और ‘विभिन्न हार्डकोड स्ट्रिंग्स’ से वह मैसेज कंपोज हो जाता है।

स्पैम बॉट जिस डेटाबेस का यूज करता है, उसमें लीक पासवर्ड्स का कॉम्बिनेशन और ई-मेल एड्रेस भी होते हैं। पीड़ित का पासवर्ड आमतौर पर स्पैम वाले ई-मेल मैसेज में होता है, जो कि साफ करता है कि साइबर अपराधी को पासवर्ड मालूम पड़ गया है। पीड़ित को हैरान-परेशान करने के लिए इन्हीं स्ट्रिंग्स से जुड़ा एक पासवर्ड होता है।

‘चेक प्वॉइंट’ ने इसी के तहत बताया कि इन सब्जेक्ट लाइन से भेजे जाने वाले ई-मेल्स यूजर्स को कतई नहीं खोलने चाहिएः

You better read this, I infected your PC, I know everything, You got owned, Don’t wait too long, Your privacy, No longer private, Better read, You got recorded, Infected your computer, I know your password, Your password, I give you one chance, Safe your privacy और Read carefully आदि।

