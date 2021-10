यूपी से रामलला के दर्शन करने के बाद सीएम केजरीवाल ने दिल्ली सरकार की नि:शुल्क तीर्थ यात्रा योजना में अयोध्या को शामिल करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत दिल्ली सरकार बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाती है।

मंगलवार को ही सीएम केजरीवाल ने अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल पर पूजा अर्चना की थी और रामलला का दर्शन किया था। यहां सीएम ने ये भी कहा था कि अगर यूपी में उनकी सरकार बनती है तो यूपी के लोगों को फ्री में रामलला के दर्शन करवाया जाएगा।

दिल्ली सरकार अपनी योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को जगन्नाथ पुरी, रामेश्वरम, शिरडी, मथुरा, हरिद्वार, तिरुपति सहित अन्य स्थानों की तीर्थयात्रा का पूरा खर्च वहन करती है। इस योजना के तहत अबतक 35,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों ने तीर्थयात्रा की है। इस घोषणा के समय सीएम केजरीवाल ने कहा कि कोरोना के कारण यह योजना पिछले डेढ़ साल से रुकी हुई थी, लेकिन अब इसे फिर से शुरू करने के निर्देश जारी किए गए हैं। अगले एक महीने में विभिन्न जगहों के लिए ट्रेनें शुरू होने की उम्मीद है।

Now Ayodhya has also been included in Delhi Govt's Tirth Yatra Yojana; to be free of cost for the aged people. They can also bring a member/kin along: Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/TuOmPkgMLw

