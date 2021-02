पांच राज्यों में चुनाव का एलान, जानें कैसे बनता है Voter Card

पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीखों का एलान कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को तमिलनाडु, असम, केरल, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी के विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा कर दी है।

चुनाव में मतदान के लिए वोटर कार्ड की आवश्यकता होती है। वोटर लिस्ट में नाम होने पर कोई भी नागरिक वोट डालने के लिए पात्र माना जाता है। वोटर कार्ड को लेकर अक्सर लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं। एक ऐसा ही सवाल यह है कि आखिरकार वोटर कार्ड बनता कैसे है?

वोटर आईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको नया वोटर आईडी कार्ड बनवाना है या फिर आपका वोटर आईडी कार्ड खो गया है और उसकी नई कॉपी निकलवानी है तो आसानी से ऑनलाइन निकलवा सकते हैं।

वोटर आईडी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से बनाया जा सकता है। यहां हम ऑनलाइन तरीके की बात करते हैं जो कि वोटर आईडी कार्ड बनवाने का सबसे आसाना तरीका है। आप घर बैठे ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।

– सबसे पहले निर्वाचन आयोग की वेबसाइट https://www.nvsp.in/ पर जाएं

– इसके बाद Apply online for registration of new voter/due to shifting from AC पर क्लिक करें

– आपके सामने एक फॉर्म 6 खुल जाएगा जो कि ऑनलाइन वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए है है

– यहां आप अपनी भाषा सिलेक्ट कर लें

– इस फार्म में आपको अपना नाम, आयु, जन्म तिथि, जन्म का स्थान, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जैसी जानकारी भरें

– दस्तावेज (आधार, पैन आदि) स्केन कॉपी के रूप में सब्मिट करें

– फोटो आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ भी स्केन करके अपलोड कर Submit पर क्लिक कर दें

– सब्मिट करने के बाद आपके द्वारा दी गई ईमेल आईडी पर एक लिंक आएगा

– इस लिंक पर क्लिक करके आप अपना कार्ड ट्रेक कर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद वोटर आईडी कार्ड जारी होने में करीब 30 दिन तक का समय लगता है।