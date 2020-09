राशन कार्ड दिखाती एक लड़की। फोटो: Deepak Joshi/ The Indian Express16/09/03.

How to link Ration card with Aadhar: राशन कार्डधारक 30 सितंबर से पहले अपने राशनकार्ड को आधार से जोड़ लें। राशन कार्ड को आधार से जोड़ने की डेडलाइन इस महीने तक ही है। इस डेट तक सभी राज्यों को स्पष्ट निर्देश है कि वे तब तक किसी भी लाभार्थी को उसके हिस्से का राशन देते रहें। उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय ने यह निर्देश जारी किया था। सरकार के मुताबिक देश भर में 23.5 करोड़ राशन कार्ड हैं, जिनमें से 90 प्रतिशत को आधार से लिंक किया जा चुका है।

ऐसे में अब इस डेडलाइन तक ऐसे लोगों को राहत मिली है जिन्होंने राशन कार्ड आधार की सीडिंग नहीं करवाई है। लेकिन इसके बाद ऐसे राशनकार्डधारकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में किसी का राशन कार्ड रद्द और लाभ लेने वाले का नाम लिस्ट से काटा जा सकता है जिसपर इस डेडलाइन तक फिलहाल रोक है।

अगर आपने आधार पैन लिंकिंग नहीं करवाई है तो आप आसानी से इस अधूरे काम को पूरा कर सकते हैं। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) की वेबसाइट के मुताबिक इस काम को पूरा करने के लिए आपको सबसे पहले पीडीएस यानी राशन बांटने वाली दुकान पर जाना होता है। इसके बाद आपको इस प्रॉसेस को फॉलो करना होगा:-

– पीडीएस में जाकर खुद के आधार समेत परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड की कॉपी और राशनकार्ड की कॉपी जमा करें

– परिवार के मुखिया की पासपोर्ट साइज फोटो भी अटैच करें

– डॉक्यूमेंट्स के साथ आपसे पीडीएस अधिकारी बॉयोमेट्रिक मशीन या सेंसर पर उंगली रखने के लिए कहेंगे

– इसके जरिए आप की डिटेल्स और आधार नंबर को मैच किया जाएगा

– इसके बाद आपके दस्तावेज स्वीकार कर लिए जाएंगे

– अब आपके रिजस्टर्ड मोबाइल नंबर राशन कार्ड से आधार लिंक होने पर मैसे भी आ जाएगा।

Hindi News के लिए हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App। में रुचि है तो