Buses for Chhath Puja: छठ पूजा के दौरान यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर दिल्ली और बिहार सरकार ने दोनों राज्यों के बीच बस सेवाएं संचालित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत शुरुआती चरण में 77 बसों का संचालन किया जा रहा है, जिससे त्योहार पर अपने घर लौटने वाले यात्रियों को किफायती और सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराई जा सके।

परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि यह पहल त्योहार के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को सुगम बनाने और अंतरराज्यीय सार्वजनिक परिवहन संपर्क को मजबूत करने के लिए दोनों सरकारों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

5 डिवीजन में 77 बसों का संचालन

इस शुरुआती व्यवस्था के तहत बिहार के पांच डिवीजनों में 77 बसें संचालित की जा रही हैं। इनमें मुजफ्फरपुर (36), पटना (13), पूर्णिया (12), गया जी (10) और दरभंगा (6) शामिल हैं। यात्रियों को आर्थिक राहत देने के लिए गैर-वातानुकूलित सीटर, गैर-वातानुकूलित स्लीपर, वातानुकूलित सीटर और वातानुकूलित स्लीपर श्रेणियों में रियायती त्योहार किराया निर्धारित किया गया है। मार्ग और बस श्रेणी के अनुसार यात्रियों को 134 रुपए से लेकर 1,028 रुपए तक की किराया छूट मिल रही है।

उदाहरण के तौर पर, पटना-दिल्ली मार्ग पर गैर-वातानुकूलित सीटर का किराया 1,615 से घटाकर 1,221 रुपए और एसी सीटर का किराया 1,980 से घटाकर 1,361रुपए किया गया है। परिवहन मंत्री ने कहा कि छठ पूजा दिल्ली में रह रहे बिहार के लाखों लोगों के लिए गहरी सांस्कृतिक और भावनात्मक महत्ता रखती है।

दिल्ली के घाटों में छठ पूजा की तैयारियां पूरी

छठ पर्व की तैयारियां दिल्ली के लगभग सभी घाटों पर पूर्ण हो गई हैं। छठ पूजा समितियों द्वारा पूजा स्थल को रंग-बिरंगी रोशनी व कृत्रिम फूलों की सजावट से सजाया गया है। अस्थाई घाटों, तालाबों व जोहड़ों की संख्या दिल्ली के कई इलाकों में अधिक है, इसलिए इन तालाबों व जोहड़ों की सफाई कर यहां घाट तैयार किए गए हैं।

खरीदारी के लिए सजी दुकानें

वहीं, छठ पूजा को लेकर सूप, दौरा, सूथनी से लेकर सभी सामान से बाजारों में सज गए हैं और कई इलाकों में सड़कों के किनारे पूजा का सामान बेचा जा रहा है। छठ घाट पूजा समितियों के द्वारा अस्थाई घाटों पर व्रतधारियों की सुविधा को ध्यान में रखकर पटरी बाजार भी लगवाया गया है, जिससे व्रतधारियों को पूजा का सामान यदि कम पड़ता है तो उसे खरीदने में किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े।

यहां सुथनी, सूप, फल, दीप, अगरबत्ती, कोसी, नारियल से लेकर वो सभी वस्तुएं उपलब्ध हैं जोकि छठ पूजा के समय व्रतधारियों को चाहिए होती हैं। कई अस्थाई घाट जैसे द्वारका, पालम, नसीरपुर, उत्तम नगर, विकासनगर, बापरौला, पौचनपुर, नंगली सकरावती, नंगली विहार, विकासपुरी, नजफगढ़ में पानी का इंतजाम दिल्ली जलबोर्ड द्वारा करवाया जा रहा है।

कीमतों में कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं…

नजफगढ़ आदर्श छठ पूजा समिति के अध्यक्ष रमेश चौधरी ने कहा कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गर्इं हैं। हालांकि इस साल छठ पूजा पर चढ़ाए जाने वाले सामान व फलों के दामों में कोई ज्यादा इजाफा देखने को नहीं मिला है। टोकरी की कीमत 120 रुपए, सूप 100 रुपए, हरी हल्दी व अदरक पांच रुपए, गन्ना 30-35 रुपए, साठी का चावल 10 रुपए पैकेट, नारियल 50-70 रुपए में बिक रहा है।

छठ पूजा के अवसर पर मुंबई कई रेलवे स्टेशन पर भोजपुरी गाने बजाए जाने को लेकर विवाद हो गया है। वडाला रेलवे स्टेशन पर तेज भोजपुरी गानों से यात्रियों को परेशान किए जाने की शिकायत दर्ज कराई गई है। गाने बजाये जाने को लेकर ठाकरे गुट ने आक्रामक रुख अपनाया है और इसे फौरन बंद ना करने पर कड़ा आंदोलन शुरू करने की धमकी दी है। दूसरी ओर यह स्पष्ट किया जाता है कि ये गाने रेलवे बोर्ड के निर्देशों के अनुसार, देश भर के रेलवे स्टेशनों पर बजाए जा रहे हैं। पढ़िए पूरी खबर…