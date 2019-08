How to check Aadhaar Status Full Process with Details in Hindi: आपका आधार कार्ड जनरेट या फिर अपडेट हुआ है या नहीं? यह पता लगाना बेहद आसान हो चुका है। भारत सरकार के अधीन यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर यह काम आप खुद कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए आपको ईआईडी यानी कि एनरॉलमेंट आईडी की जरूरत पड़ेगी।

ईआईडी, एनरॉलमेंट/अपडेट से जुड़ी एक्नॉलेजमेंट स्लिप (रसीद) पर होती है और इसमें कुल 14 अंक (1234/12345/12345) होते हैं। साथ ही 14 डिजिट में एनरॉलमेंट की तारीख और समय का ब्यौरा (dd/mm/yyyy hh:mm:ss) भी दिया होता है। यही कुल 28 अंक मिलकर आपकी Enrolment ID का रूप लेते हैं। अगर किसी कारणवश आपके पास यह नहीं है या गुम हो चुकी है, तब इसे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वापस पाया जा सकता है।

खैर, जानिए Check Aadhaar Status की प्रक्रियाः

– सबसे पहले uidai.gov.in पर जाएं।

– होम पेज पर आपको टॉप में सबसे पहला My Aadhaar का सेक्शन मिलेगा।

– My Aadhaar पर क्लिक करते ही आप नए पेज से कनेक्ट किए जाएंगे। वहां Get Aadhaar में Check Aadhaar Status पर क्लिक करें।

– अब इस पेज पर आपसे Enrolment ID मांगी जाएगी। यह भरने के बाद वेरिफिकेशन के लिए कैप्चा कोड भरना पड़ेगा।

– यह करते ही नीचे ‘चेक स्टेटस’ पर क्लिक करेंगे, तो आधार का स्टेटस सामने आ जाएगा।

My Aadhaar सेक्शन में आपको इसके अलावा खोए हुए एनरॉलमेंट आईडी/यूआईडी को भी दोबारा पाने का मौका मिलेगा। आपको इसके लिए सिर्फ इस सेक्शन में रिक्वेस्ट देनी होगी, जिसके बाद आप उसे रिट्रीव (दोबारा हासिल) कर सकेंगे।

