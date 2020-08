How to registered mobile number in EPF account: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) नौकरीपेशा लोगों के पीएफ फंड की देखरेख करने वाली संस्था है। कर्मचारी जिस कंपनी में काम करता है वह कंपनी पीएफ में योगदान देती है। कर्मचारी की सैलरी से भी हर महीने पीएफ के लिए कंट्रीब्यूशन लिया जाता है। आपके पीएफ खाते में हर महीने कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है इसकी जानकारी एसएमएस के जरिए खाताधारकों तक पहुंचाई जाती है।

अक्सर लोग अपना मोबाइल नंबर बदल लेते हैं ऐसे में उनतक एसएमएस के जरिए जानकारी नहीं पहुंच पाती। ऐसे में ईपीएफओ सदस्य अपना मोबाइल नंबर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के डेटाबेस में ईपीएफ सदस्य पोर्टल के जरिए ऑनलाइन रजिस्टर्ड कर सकते हैं। इसके साथ ही यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) सदस्य पोर्टल पर जाकर ईपीएफ अकाउंट में मोबाइल नंबर बदलना भी बहुत आसान है। ये है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बदलने का तरीका :-

1. सबसे पहले ईपीएफ सदस्य पोर्टल पर जाएं

2. अपने अकाउंट में लॉग इन करें

3. ‘Manage’ सेक्शन में ‘Contact Details’ पर क्लिक करें

4. अब आपके सामने ‘Change Contact Details’ वाला पेज ओपन होगा

5. यहां जब आप ‘Change Mobile No’ ऑप्शन पर टिक कर दें

6. अब नया मोबाइल नंबर (जो आप रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं) दर्ज करें

7. ‘Get Authorization Pin’ पर क्लिक करें

8. OTP दर्ज करें और ‘Submit’ पर क्लिक करें।

Hindi News के लिए हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App। में रुचि है तो