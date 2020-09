वोटर आईडी कार्ड किसी भी नागरिक के लिए चुनिंदा अहम दस्तावेजों में से एक है। विशेषकर 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए तो यह सबसे बड़ा दस्तावेज माना जाता है। वोटर आईडी के जरिए आप वोट कर सकते हैं यानी इस कार्ड के जारी हो जाने के बाद आप मतदाता सूची में पंजीकृत हो जाते हैं। यह पते और पहचान के सबूत के रूप में बैंक, बिजली, टेलीफोन कनेक्शन आदि में भी काम आता है।

वोटर आईडी को लेकर अक्सर लोग तब परेशानी में पड़ जाते हैं जब उनका कार्ड खो या फट जाता है या फिर चोरी हो जाता है। ऐसे में लोगों को समझ नहीं आता कि वे क्या करें और क्या नहीं। कैसे अपना वोटर आईडी कार्ड वापस पाएं। अक्सर लोगों के मन में यह भी सवाल होता है कि वोटर आईडी कार्ड को कैसे दोबारा बनवाया जा भी सकता है या नहीं।

नियमों के मुताबिक अगर आपको वोटर आईडी कार्ड फट जाए चोरी हो जाए या गुम हो जाए तो आपको डुप्लीकेट कार्ड जारी किया जाएगा। इसके लिए आपको खुद से अप्लाई करना होता और तय प्रक्रिया का पालन कर आप इसे झटपट दोबारा हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने चुनाव, निर्वाचन अधिकारी के पास जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा।

इलेक्शन कमीशन की मोबाइल एप्लीकेशन ‘वोटर हेल्पलाइन’ के जरिए करें डुप्लीकेट वोटर आईडी के लिए अप्लाई:-

– सबसे पहले ‘Issue of Replacement Elector’s Photo identity Card’ पर क्लिक करना होगा।

– अब ‘Continue’ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आएगा जिसमें आपको जानकारियां भरनी होंगी। फॉर्म में आपसे राज्य, जिला और विधानसभा क्षेत्र की जानकारी मांगी जाएगी।

– ‘Next’ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपको आवेदक का नाम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, इमेल, मोबाइल नंबर और EPIC नंबर मांगा जाएगा। इसके बाद आपको अपना पूरा एड्रेस, थाना क्षेत्र, एरिया पिन कोड, कस्बे या गांव का नाम, इसके अलावा आपसे परिवार के सदस्यों की जानकारी मांगी जाएगी।

– आपसे डुप्लीकेट वोटर आईडी बनवाने के लिए कारण पूछा जाएगा। इसके बाद आपको उस जगह को चुनना होगा जहां पर आप वोटर आईडी को कलेक्ट करना चाहते हैं। अगर आप घर पर ही अपना कार्ड मंगवाना चाहते हैं तो ‘I wish to recieve my EPIC by Post’ पर को चुनना होगा। इसके बाद आपका वोटर कार्ड आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा।

