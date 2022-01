Budget 2022 के सभी अपडेट्स कब, कहां और कैसे मिलेंगे? जानें पूरी जानकारी

Budget 2022: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद भवन में केंद्रीय बजट पेश करेंगी। यह इस साल भी पेपरलेस होगा। यह सीतारमण का चौथा बजट होगा।

Budget 2022 Date and Time When, Where, and How to Watch in Hindi: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी, 2022 (मंगलवार) को देश का बजट पेश करेंगी। यह बजट प्रस्ताव वित्त वर्ष 2022-23 के लिए रहेगा। यह लगातार चौथा मौका होगा, जब वह बजट पेश करेंगी। चूंकि, यह कोरोना काल है, इसलिए इस बार भी बजट कागजरहित यानी पेपरलेस होगा। बता दें कि कोविड-19 महामारी आने के बाद साल 2021-22 का बजट भी कागज-रहित पेश किया गया था।

बहरहाल, आम बजट सुबह 11 बजे नई दिल्ली स्थित संसद भवन में पेश किया जाएगा। इस बार का बजट भाषण 90 से 120 मिनट तक का हो सकती है। इससे पहले, साल 2020 में वित्त मंत्री ने अपने देश के इतिहास का सबसे लंबा बजट भाषण दिया था, जो कि लगभग 160 मिनट तक चला था।

बजट 2022 का लाइव प्रसारण संसद टीवी (लोकसभा टीवी+राज्यसभा टीवी को मिलाकर बना) पर किया जाएगा। हालांकि, इस दौरान आप बजट से जुड़े सभी बड़े, अहम और ताजा अपडेट्स हमारी वेबसाइट jansatta.com पर पा सकेंगे। इस दौरान ये सभी जानकारियां आपको हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स (फेसबुक, टि्वटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम और यूट्यूब आदि) पर पा सकेंगे।

अंग्रेजी में इन अपडेट्स को आप हमारी सहयोगी वेबसाइट्स “दि इंडियन एक्सप्रेस” और “फाइनैंशियल एक्सप्रेस” पर पा सकेंगे। यही नहीं, बजट अभिभाषण का प्रसारण आप सभी प्रमुख हिंदी, अंग्रेजी और बिजनेस चैनलों पर भी देख और सुन सकेंगे।

इतना ही नहीं, आप बजट से जुड़े सारे अपडेट्स एक खास ऐप पर भी पढ़ और देख सकेंगे, जिसे पिछले साल ही वित्त मंत्री ने लॉन्च किया था। इस मोबाइल ऐप का नाम- यूनियन बजट ऐप (Union Budget App) है। यह अंग्रेजी और हिंदी में आपको जानकारी मुहैया कराएगा, जबकि यह एंड्रॉयड और आईओएस दोनों प्लैटफॉर्म्स पर मौजूद है। इस पर पूरा बजट भाषण, उसके हाइलाइट्स और अहम अपडेट्स मिलेंगे और उन्हें पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड भी किया जा सकेगा।

वैसे, बजट आने से पहले पहले संसद का बजट सत्र शुरू होता है। इस बार इसका पहला हिस्सा 31 जनवरी से 11 फरवरी, 2022 तक चलेगी। वहीं, दूसरा हिस्सा 14 मार्च से आठ अप्रैल, 2022 के बीच रहेगा।

आम बजट से जुड़ी ये बातें जानते हैं आप?: