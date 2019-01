बैंक का प्रतिनिधि बनकर कॉल करने वाले एक जालसाज को बैंगलूरु के एक पुलिसवाले ने ऐसा जवाब दिया कि उसकी सोशल मीडिया पर खूब सराहना हो रही है। पुलिसवाले ने अपना अनुभव ट्वीट कर साझा किया है। BCP MAN नाम के अपने आधिकारिक हैंडल से किए ट्वीट में पुलिसवाले ने पूरी बातचीत लिखी जो इस प्रकार है, ”गुड मॉर्निंग मैडम, मैं एसबीआई से कॉल कर रहा हूं। क्या आप एटीएम कार्ड अपग्रेड करने के लिए कृपया अपने एसबीआई डेबिट कार्ड की डिटेल्य उपलब्ध करा सकते हैं? ओह, माफ करना मेरा कार्ड मेरे दोस्त के पास है, क्या आप कृपया मेरे दोस्त को फोन करके डिटेल्स ले सकते हैं? हां मैम, क्या मैं आपके दोस्त का नंबर ले सकता हूं? बिल्कुल, कृपया नंबर नोट करें- 100।” पुलिसवाले के इस जवाब को भारतीय स्टेट बैंक ने भी रीट्वीट किया है। एसबीआई ने रीट्वीट में लिखा, ”इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस बैंक से कॉल कर रहे हैं, यह जवाब निश्चित तौर पर जालसाजों को आपको फिर से कॉल करने से पहले दो बार सोचने को मजबूर करेगा।”

यहां कुछ सुरक्षित बैंकिंग तरीके बताए जा रहे हैं जो एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी जैसे प्रतिष्ठित बैंकों ने अपने ग्राहकों के लिए जारी की हैं। 1. बैंक या उनका कोई भी प्रतिनिधि ग्रहकों को कभी भी ईमेल, एसएमएस या कॉल के जरिये उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि पासवर्ड, वन टाइम पासवर्ड आदि नहीं मांगता है।

Gud morning Madam,

Am calling from SBI

Can u pl provide your SBI debit card details to upgrade your ATM card?

Oh! Sorry it’s with my friend, Could u pl give a call to my friend and take the details

Yes mam, Can i’ve ur friend Num?

Sure, Pl note down it’s 100

beep..

— BCP MAN (@HMLokesh) January 6, 2019