ICICI Bank vs Yes Bank vs Axis Bank, जानें- कौन बैंक दे रही फिक्सड डिपॉजिट पर सबसे ज्यादा रिटर्न!

ICICI Bank vs Yes Bank vs Axis Bank: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई ज्यादा से ज्यादा कमाना चाहता है। इसके लिए लोग कई जगहों पर निवेश करतें हैं। लेकिन कई बार पूरी जानकारी लिए बगैर किए गए निवेश से अच्छा रिटर्न नहीं मिल पाता है। ऐसे में लोग निवेश करने से कतराते हैं। ऐसे में अगर आप बिना किसी जोखिम के निवेश पर अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं तो फिक्सड डिपॉजिट आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। खास कर वरिष्ठ नागरिकों के लिए फिक्सड डिपॉजिट सबसे सुरक्षित और अच्छा निवेश है। अपने बेटे या बेटी की शादी, पढ़ाई और अच्छे भविष्य के लिए आप फिक्सड डिपॉजिट में निवेश कर सकते हैं।

मार्केट में बहुत सारी बैंक हैं जो आप को फिक्सड डिपॉजिट पर अच्छा रिटर्न देती हैं। इसमें सबसे ज्यादा रिटर्न ICICI Bank, Yes Bank और Axis Bank जैसी प्राइवेट बैंक देती हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि फिक्सड डिपॉजिट पर 1 करोड़ तक के निवेश में इन तीनों बैंकों में से कौन सी बैंक सबसे ज्यादा रिटर्न देती है।

Axis Bank

एक्सेस बैंक आपको 6 महीने से एक साल तक की फिक्स डिपॉजिट करने पर 6.00 से 6.55 प्रतिशत तक का ब्याज देती है। 1 साल से 2 साल तक निवेश करने पर 6.45 से 6.80 प्रतिशत तक का ब्याज देती है। वहीं 2 से 3 साल तक 6.85, 3 से 5 साल तक 6.75% ब्याज देती है।

ICICI Bank

वहीं हम बात करें आईसीआईसीआई बैंक की तो यह बैंक आपको आपको 6 महीने से एक साल तक की फिक्स डिपॉजिट करने पर 5.50 से 6.25 प्रतिशत तक का ब्याज देती है। 1 साल से 2 साल तक निवेश करने पर 6.45 से 6.85 प्रतिशत तक का ब्याज देती है। वहीं 2 से 3 साल तक 6.75 से 6.85 और 3 से 5 साल तक 6.75 प्रतिशत ब्याज देती है।

yes Bank

यस बैंक आपको 6 महीने से एक साल तक की फिक्स डिपॉजिट करने पर 6.85 से 7.15 प्रतिशत तक का ब्याज देती है। 1 साल से 2 साल तक निवेश करने पर 7.25 से 7.40 प्रतिशत तक का ब्याज देती है। वहीं 2 से 3 साल तक 7.25 से 7.50 और 3 से 5 साल तक 7.25% ब्याज देती है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App