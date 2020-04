What to do if Debit card gets stuck in an ATM: अक्सर ऐसा देखा गया है कि एटीएम से कैश निकासी के दौरान ग्राहकों के डेबिट कार्ड मशीन में ही अटक जाते हैं। कार्ड के फंस जाने के बाद तमाम कोशिशों के बावजूद वह बाहर नहीं निकल पाता। ऐसी स्थिति में खाताधारकों को समझ नहीं आता कि वे ऐसे समय पर क्या करें और क्या नहीं। ग्राहक अगर सावधानी और समझदारी से काम लें तो वह किसी भी नुकसान से बच सकते हैं। एक सवाल यह भी है कि आखिर किस वजह से एटीएम में कार्ड अटकता है।

इसके पीछे दो वजह है एक तो कनेक्शन में तकनीकी दिक्कत और दूसरा है निकासी के दौरान मांगी गई जानकारी को देर से दर्ज करना। इन दो परिस्थितियों में अक्सर एटीएम में कार्ड फंस जाते हैं। कार्ड फंस जाने के बाद ग्राहकों को किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए सबसे पबले बैंक के कस्टमर केयर को इस बारे में सूचित करन चाहिए।

कस्टमर केयर आपकी होम ब्रांच को इस बारे में सूचित करेगा। इसके बाद अगर आपका जिस बैंक का एटीएम कार्ड है और उसी के एटीएम में आपका पैसा फंसा है तो आपका काम आसान हो जाएगा। बैंक आपके फंसे हुए एटीएम को निकलवाने के लिए एटीएम में कैश डालने वाले कर्मी को जानकारी दे देते हैं। इसके बाद कर्मी फंसे हुए एटीएम को निकालकर बैंक में जमा कर देते हैं।

अगर आप कस्टमर केयर से बात करने में असमर्थ हो तो आप तुरंत संबंधित बैंक की नजदीक की शाखा में जाएं और कार्ड की पूरी जानकारी दें। अपना पहचान प्रमाण, जैसे कि पैन कार्ड ले जाना याद रखें। इसके अलावा आप किसी तरह के नुकसान से बचने के लिए कार्ड को ब्लॉक करवा सकते हैं। बैंक आपके पंजीकृत पते पर 7-10 दिनों के भीतर रिप्लेसमेंट कार्ड और उसका पिन भेज देगा।