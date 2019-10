यदि आप ट्रेनों की आवाजाही के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आपको आईआरसीटीसी के अकाउंट पर निर्भर रहने की कोई जरूरत नहीं है। आईआरसीटीसी ने अपनी बेवसाइट https://irctc.co.in पर नए फीचर की शुरुआत की है। ऐसे में यदि आपका आईआरसीटीसी अकाउंट है और आप अपना लॉगइन आईडी का पासवर्ड भूल गए तो भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

आईआरसीटी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर इस सुविधा की जानकारी दी है। इसके जरिये आप रूट की ट्रेन के साथ किराया, ट्रेन का समय आदि भी जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप ट्रेन के निर्धारित स्टेशन से प्रस्थान और आगमन समय के साथ ही रिजर्वेशन का स्टेटस, सीट की उपलब्धतता, सीट के कन्फर्म होने की संभावना के बारे में पता कर सकते हैं। आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर आप ट्रेन की जानकारी हासिल करने के साथ ही अगले छह दिन के रिजर्वेशन का स्टेटस का भी पता लगा सकते हैं।

With #IRCTC, you can now enjoy the benefit of enquiring about train schedules without having to log-in on the website. This new feature allow users to enquire about incoming or outbound trains without any hassles. To know more, visit https://t.co/e14vjdPrzt#irctcair #flights pic.twitter.com/0kz5Ba4yIA

