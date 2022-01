बस में आग लगने की घटना को रोकने के लिए भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport of India) ने देश की सभी बसों यात्री और स्‍कूल बसों में फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम लगाने की घोषणा की है।

फिलहाल यह फायर अलार्म सिस्टम लंबी दूरी की बसों में, जो टाइप 3 की कैटगरी के अंतर्गत आते हैं उनमें लगाए जाएंगे। केंद्रीय सडक़ परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने शनिवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इस बारे में जानकारी दी है। इसके तहत कहा गया है कि इससे बस में आग लगने वाली घटना में कमी आएगी और यात्री और स्‍कूली बच्‍चे सुरक्षित सफर कर सकेंगे।

तुरंत बजेगा अलार्म

अगर बस में आग लग जाती है तो उससे पहले ही धुंआ उठते ही अलार्म बज जाएगा। फायर अलार्म बजते ही यात्री सतर्क हो जाएंगे और आसानी से बस से निकल सकेंगे। इससे वैन एवं अन्य वाहनों से स्कूल जाने वाले बच्चों का सफर और ज्यादा सुरक्षित हो सकेगा। जैसे ही अलार्म बजेंगा यात्रियों के साथ ही चालक और कंडक्‍टर भी सतर्क हो जाएंगे और प्रारम्भिक स्‍तर पर ही आग को काबू किया जा सकेगा। इससे हो सकता है कि फायर विभाग के आने से पहले ही आग बुछाया जा सकेगा।

कैसे करेगा सुरक्षित

एआईएस (ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड)-135 ‘टाइप 3’ बसों में यह फायर अलार्म लगाया जाएगा। पहले यह केवल ड्राइवर के सीट के पास लगाया जाता था। लेकिन अब यह यात्रियों को सतर्क करने के लिए भी लगाया जाएगा। इससे किधर से भी धुंआ उठे तो यात्रियों और ड्राइवर समेत कंडक्‍टर को भी इसकी सूचना मिल जाएगी। इससे तुरंत ही इस तरह की घटना पर ब्रेक लगाया जा सकेगा।