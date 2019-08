Airtel प्रीपेड ग्राहकों को मिल सकता है 32 GB तक एक्स्ट्रा डेटा, जानिए किसे और कैसे मिलेगा

एयरटेल अन्य टेलीकॉम कंपनियों से टक्कर लेने के लिए अक्सर नए ऑफर्स पेश करती रहती हैं। ग्राहक भी ज्यादा से ज्यादा फायदे वाले प्लान की तरफ आकर्षित करता है। आजकल टेलीकॉम कंपनियां अपने ग्राहकों को लुभाने के लिए फ्री डेटा दे रही है। हाल ही में बीएसएनएल ने 2.2 जीबी अतिरिक्त डेटा देने वाला प्लान लॉन्च किया। इसके बाद अब एयरटेल भी चुनिंदा प्लान्स पर 400MB डेटा अतिरिक्त दे रहा है। एयरटेल ने अपने कई और प्लान्स में बदलाव किए हैं।

अतिरिक्त डेटा देने वाले प्लान्स की कड़ी में एयरटेल ने पहले Rs 399, Rs 448 और Rs 499 के प्रीपेड प्लान लॉन्च किए। लेकिन एक्सट्रा बेनिफिट डेटा इन प्लान्स पर नहीं मिल रहा था जिसके बाद कंपनी ने अपने कई प्रीपेड प्लान्स में बदलाव किया है।एयरटेल ने एक्स्ट्रा डाटा बेनिफिट ऑफर में 558 रुपये और 509 रुपये वाले प्लान को भी शामिल कर दिया। RS 558 और RS 399 वाले प्लान में रोजाना 400MB डेटा एक्सट्रा मिलेगा। वहीं RS 499 वाले प्लान में रोजाना 250MB डेटा एक्सट्रा मिलेगा। एयरटेल का एक्स्ट्रा डेटा ऑफर काफी पाना काफी आसान है।

अगर आप RS 558 का प्लान लेते हैं तो आपको 82 दिन की वैधता के साथ रोजाना 32GB डेटा मिलेगा। इसके अलावा आपको विंक म्यूजिक, नॉर्टान एंटी वायरस, और 4जी डिवाइस कैशबैक बेनिफिट भी मिलेगा लेकिन अगर आप Airtel Thanks app के जरिए रिचार्ज करते हैं तो आपको 32 जीबी अतिरिक्त डेटा मिलेगा यानी हर रोज का 400MB अतिरिक्त डेटा।

Rs 499 के प्लान में यूजर्स को रोजाना 250MB एक्स्ट्रा डेटा मिलेगा। लेकिन यह अतिरिक्त डेटा Airtel Thanks app के जरिए ही मिलेगा। Airtel Thanks app के बिना रिचार्ज करने पर आपको रोजाना 2GB डेटा 82 दिन की वैधता के साथ मिलेगा। Airtel Thanks app के जरिए यूजर ZEE5, HOOQ, Eros Now, ALT Balaji, Norton security जैसी चीजों का लुत्फ उठा सकते हैं।

