घर बैठे PAN Card में अपडेट हो सकता है एड्रेस, जानें पूरा प्रॉसेस

पैन कार्ड एक बेहद ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसका इस्तेमाल 50 हजार रुपये से ज्यादा के लेनदेन और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में होता है। इसके अलावा भी अन्य कई ऐसे काम हैं जिनके लिए पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है।

पैन कार्ड में हमेशा अपडेटेड जानकारियां ही दर्ज होनी चाहिए। अक्सर देखा गया है कि लोग आलस और लापरवाही के चलते पैन कार्ड में एड्रेस नहीं बदलते। कार्ड में वही एड्रेस छपा होता है जहां वे पहले रहते थे। ऐसे में जरूरत पड़ने पर पैन कार्ड किसी काम का नहीं होता।

लेकिन क्या आपको पता है आप बेहद आसान तरीके से एनएसडीएल की वेबसाइट onlineservices.nsdl.com के जरिए पैन कार्ड पर अपने पुराने पते को अपडेट कर सकते हैं। पैन कार्ड के आवेदन और उसकी प्रक्रिया से जुड़े कामों का जिम्मा संभालने वाली एनएसडीएल यह सुविधा मुहैया करवाती है।

1. सबसे पहले onlineservices.nsdl.com पर जाएं

2. यहां ‘Application Type’ में जाएं

3. अब ‘Changes or Correction in Existing PAN Data’ विकल्प को चुनें

4. मांगी गई जानकारी भरें

5. ब्यौरा भरने के बाद एक नया पेज खुलेगा

6. अब आपका टोकन नंबर जेनरेट होगा, जो कि आवेदन के दौरान भरे गए ई-मेल एड्रेस पर भी भेजा जाएगा

7.‘Submitted scanned images through e-sign’ पर क्लिक करें

8. अब पेज पर आपको नया पता भरने के लिए जगह दी जाएगी

9. नया एड्रेस देने के साथ आपको उसका प्रमाण भी देना होगा

10. अब एक एकनॉलेजमेंट स्लिप मिलेगी, प्रिंट आउट निकाल लें

11. अब अंत में आपको इस पते पर उसी एकनॉलेजमेंट स्लिप का प्रिंट आउट अपने अन्य दस्तावेजों के साथ इनकम टैक्स पैन सर्विसेज यूनिट को भेजना होगा

ये है इनकम टैक्स पैन सर्विसेज यूनिट का पूरा पता- इनकम टैक्स पैन सर्विसेज यूनिट, पांचवीं मंजिल, मंत्री स्टरलिंग, प्लॉट नंबर-341, सर्वे नंबर-997/8, मॉडल कॉलोनी, दीप बंगलो चौक के पास, पुणे-411016।

Hindi News के लिए हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App। में रुचि है तो