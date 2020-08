How to get back money transferred to another bank account, Tips for online transaction: इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग ने हमारे पैसों के लेन-देन को बेहद आसान बना दिया है। एक क्लिक पर हम किसी को भी चुटिकियों में खाते में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। वहीं मोबाइल वॉलेट एप से तो छोटी-छोटी पेमेंट करना सबसे ज्यादा आसान है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के जरिए हमारा समय और ऊर्जा दोनों बचते हैं। इस प्लेटफॉर्म के जरिए ट्रांजेक्शन करते वक्त हम कई बातों का ध्यान रखना चाहिए।

ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी एक गलती हम पर भारी पड़ सकती है। अक्सर देखा गया है कि लोग जल्दबाजी के चक्कर में गलत ट्रांजेक्शन कर बैठते हैं। वे गलत जानकारी दर्ज कर देते हैं जिसके चलते पैसा किसी और खाते में ट्रांसफर हो जाता है। वहीं कई लोग लापरवाही के चलते ऑनलाइन ठगी का शिकार हो जाते हैं। ऐसी ही कई बातें हैं जिनका यूजर्स को ध्या रखना चाहिए। मसलन कभी कभी भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते वक्त जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अकाउंट नंबर से लेकर अमाउंट तक की जानकारी सही से भरनी चाहिए। एक डिजिट की गलती भी आपको भारी पड़ सकती है।

अक्सर देखने को मिलता है कि डिजिटल पेमेंट करते वक्त गलत अमाउंट दर्ज कर देते हैं और पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसे में आप रिसीवर से संपर्क साधकर पुराने ट्रांजेक्शन को रद्द कर नया ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। डिजिटल ट्रांजेक्शन में पैसा या तो बैंक अकाउंट या मोबाइल वॉलेट में जाता है तो यह पूरी तरह सुरक्षित होता है। वहीं कई बार ऐसा होता है कि गलत डिटेल भरने के चक्कर में पैसा किसी अनजान व्यक्ति को ट्रांसफर हो जाता है।

ऐसे में यूजर्स को कस्टमर केयर पर कॉल कर बैंक को सूचित करना चाहिए या फिर सीधे बैंक शाखा में जाकर सूचना देनी चाहिए। आपको बैंक अधिकारियों को बताना होगा कि गलती से किसी दूसरे के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो गया इसके बाद बैंक उस व्यक्ति से संपर्क करता है। वहीं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते वक्‍त सबसे जरूरी है अपनी गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा न करें। हमेशा छिपाकर ही ट्रांजेक्शन करें। ऐसा न करने पर आस-पास मौजूद लोग आपके खाते की जानकारी हासिल कर सकते हैं।

