AADHAR CARD: अब बिना दस्तावेज अपडेट कर सकेंगे कई अहम जानकारियां, देखें लिस्ट

AadhaarUpdateChecklist:क्या आपको मालूम है कि आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए आपको कोई दस्तावेज जमा कराने की जरूरत नहीं है। आधार कार्ड का फोटो, बायोमेट्रिक, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर , ईमेल जैसे अपडेट के लिए आपको केवल अपना आधार कार्ड लेकर अपने नजदीकी आधार केंद्र (आधार सेंटर) जाना है। Unique Identification Authority of India यानी यूनिक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ट्विटर पर ट्वीट कर यह जानकारी दी। ट्वीट में लिखा गया है कि आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए आपको किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं है।

इससे पहले UIDAI ने ट्वीट कर उन दस्तावेजों की लिस्ट जारी की थी जिसकी जरूरत आधार कार्ड अपडे कराने के लिए दिखाना पड़ सकता है। UIDAI के मुताबित आधार कार्ड के आवेदकों को नामांकन के लिए जन्म इत्यदि से संबंधित जानकारी के साथ-साथ बायोमेट्रीक, फिंगर प्रिंट और आइरिस और उसके साथ-साथ फोटो देना जरूरी है।

No document required for update of Photograph, Biometrics, Gender, Mobile Number & Email ID in your Aadhaar. Just take your Aadhaar and visit any nearby Aadhaar Kendra. For appointment at UIDAI-run exclusive #AadhaarSevaKendra visit https://t.co/QFcNEqehlP pic.twitter.com/PXlak38PDi

— Aadhaar (@UIDAI) September 13, 2019