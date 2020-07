How to update aadhar card name and date of birth: आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) ने हाल में आधार अपडेशन के नियमों में बदलाव किया था। आधार कार्ड में आपको हमेशा नई और सही जानकारी ही रखनी चाहिए। ऐसा न होने पर कई मौकों पर आपका आधार कार्ड स्वीकार्य नहीं होता।

यूआईडीएआई द्वारा अपडेट करने के नियमों में बदलाव के बाद आधार कार्डधारकों के मन में कई तरह के सवाल हैं। मसलन आधार कार्ड में नाम को कितनी बार अपडेट करवाया जा सकता है। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ को कितनी बार अपडेट करवाया जा सकता है?

आधार में नाम सिर्फ दो ही बार अपडेट किया जा सकता है तो वहीं जन्मतिथि सिर्फ एक बार ही बदली जा सकती है। डेट ऑफ बर्थ के नियम थोड़े सख्त हैं। डेट ऑफ बर्थ में बदलाव नामांकन के वक्त दर्ज की गई उम्र से तीन साल की अधिकतम रेंज (प्लस या माइनस) के साथ बदलाव किया जा सकता है। यानी अगर किसी ने आधार कार्ड बनवाते समय अपनी जो उम्र लिखवाई थी उसमें वह एक से लेकर तीन साल तक या तो जोड़ सकता है या घटा सकता है।

