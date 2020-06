Aadhaar Kendra are functional across the country: बीते करीब 2 महीने से बंद पड़े आधार सेवा केंद्र को यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया धीरे-धीरे फिर से खोल रही है। यूआईडीएआई के मुताबिक अबतक देशभर में अलग-अलग शहरों और राज्यों में कुल 17 हजार से ज्यादा आधार केंद्र को फिर से खोल दिया गया है। यूआईडीएआई ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है।

यूआईडीएआई के आधिकारिक ट्वीटर हैंडल पर जानकारी दी गई है कि ’12 जून 2020 तक 17000 से ज्यादा आधार केंद्रों को खोला जा चुका है। ये आधार केंद्रों का संचालन बैंकों, इंडिया पोस्ट, राज्य सरकारों, बीएसएनएल और सीएससी द्वारा हो रहा है। जल्द ही स्थानीय परिस्थिति के अनुसार और केंद्रों को भी फिर से शुरू किया जाएगा। ग्राहक अपाइंटमेंट लेकर अपना काम करवा सकते हैं।’

इन सबके अलावा यूआईडीएआई द्वारा संचालित 31 आधार सेवा केंद्र भी खोले गए हैं। आधार से जुड़े काम में किसी तरह की परेशानी न हो इसके लिए यूआईडीएआई ने एक लिंक भी शेयर किया है जिसपर विजिट कर ग्राहक अपने नजदीकी आधार केंद्र का पता लगा सकते हैं। यूआईडीएआई के इस लिंक https://appointments.uidai.gov.in/easearch.aspx पर जाकर आप अपने नजदीकी एरिया में कौन-कौन से आधार सेवा केंद्र खुले हैं इसकी जानकारी ले सकते हैं।

ऐसे लें अपाइंटमेंट: आधार केंद्र में अपॉइंटमेंट बुक करना बेहद ही आसान है। इसके लिए आपको सबसे पहले यूआईडीएआई की वेबसाइट पर जाना होता है। वेबसाइट पर विजिट करने के लिए इस लिंक https://uidai.gov.in/ पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा। यहां आपको ‘MY Aadhaar’ पर टैप करना होगा। इसके बाद ‘Book an Appointment’ पर क्लिक कर आधार सेवा केंद्र का विकल्प नजर आएगा।

अब सिटी सेलेक्ट कर ‘Proceed to Book Appointment’ पर क्लिक कर दें।

इसके बाद ‘Manage Appointments’ पर क्लिक करना है और अपना मोबाइल नंबर कैप्चा कोड डालकर जनरेट OTP पर क्लिक करना होगा। इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आखिरी स्टेप में ओटीपी को दर्ज कर ‘Verify OTP’ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद अपनी सहुलियत के मुताबिक डेट और टाइम सेलेक्ट कर अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लें।

