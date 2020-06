Aadhaar card, PAN card, Passport might be on dark net for sale: एक लाख से ज्यादा भारतीय नागरिकों की नेशलन आईडी से जुड़े दस्तावेजों को लेकर एक रिपोर्ट में चौंकाने वाली बात सामने आई है। साइबर इंटेलिजेंस फर्म Cyble ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि भारतीय के आधार, पैन कार्ड और पासपोर्ट जैसे दस्तावेजों की स्कैन कॉपी डार्क वैब पर है और इनकी निजी जानकारियों को बड़ा खतरा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि लीक हुआ डाटा थर्ड पार्टी की तरफ से जनरेट किया गया है न कि सरकार के सिस्टम के जरिए।

Cyble के मुताबिक हम एक ऐसे डार्कनेट उपयोक्ता के संपर्क में आए हैं जो कि एक लाख से ज्यादा भारतीयों की नेशनल आईडी को बेच रहा है। हम इस तरह के सोर्स को तो अक्सर दरकिनार कर देते हैं लेकिन इसने हमें जो जानकारी उपलब्ध कराई उसके बाद से हम उत्सुक हैं। डार्कनेट उपयोक्ता के पास एक लाख से ज्यादा लोगों के दस्तावेजों की स्कैन कॉपी होने की संभावना है।’

साइबर इंटेलिजेंस फर्म Cyble के रिसर्चस ने उस उपयोक्ता से करीब 1,000 ऐसे ही दस्तावेज हासिल कर उनके भारतीय होने की पुष्टि की है। माना जा रहा है कि ये किसी कंपनी के नो योर कस्टमर (केवाईसी) डेटाबेस से चोरी किया गया है। बता दें कि डार्क नेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर हैकर्स द्वारा डेबिट या क्रेडिट कार्ड जैसी संवेदनशील जानकारियां बेचने का गैरकानूनी काम किया जाता है।

यह इंटरनेट का वह हिस्सा होता है जिसे आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले सर्च इंजन से एक्सेस नहीं किया जा सकता। आमतौर पर तस्करी, आंतकवाद और दूसरे अवैध कामों के लिए इस नेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसे साइबर अपराधियों की काली दुनिया भी कहा जाता है।

