लेने-देन और अन्य कई कामों में आधार कार्ड का इस्तेमाल होता है। हम अक्सर कई कागजी प्रक्रिया के लिए आधार कार्ड का प्रयोग करते हैं। हमारे जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड भी शामिल है। क्या आपको पता है पांच साल से कम बच्चों का बाल आधार भी बनता है? जी हां, अगर नहीं जाते हैं तो जान लीजिए यह खबर आपके काम की है। इतना ही नहीं इस आधार कार्ड के लिए आप ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट ले सकते हैं और आधार सेवा केंद्र पर आप अपडेट और इससे जुड़ी अन्य दिक्कतें भी दूर कर सकते हैं।

आधार कार्ड की निगरानी करने वाली संस्था UIDAI ने 12 फरवरी को नीले रंग का ‘बाल आधार’ कार्ड पेश किया है जो 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए है। UIDAI ने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के जरिये Baal Aadhaar कार्ड के बारे में घोषणा की है। ट्वीट में कहा गया है कि पांच साल तक यह यह कार्ड वैलिड होगा लेकिन उसके बाद यह वैध नहीं माना जाएगा।

क्या है प्रक्रिया: आधार की वेबसाइट पर जाकर अप्वाइंटमेंट बुक करें। इसके बाद बुकिंग की तारीख वाले दिन बच्चे के साथ आधार सेंटर पहुंचे। आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें। आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र भी दें। आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ मां-बाप के आधार कार्ड की कॉपी भी लगाएं। फॉर्म में जरूरी जगहों पर फोटोग्राफ्स भी लगाएं।इस फॉर्म को आधार कार्ड सेंटर के कर्मचारी को सबमिट करें। आधार कार्ड सेंटर का कर्मचारी बाल आधार को पेरेंट्स के आधार कार्ड से लिंक करेगा। इसके बाद पेरेंट्स के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक कन्फर्मेंशन मैसेज आएगा। कन्फर्मेंशन मैसेज आने के 60 दिनों के भीतर बाल आधार कार्ड मेलिंग एड्रेस पर डिलीवर हो जाएगा

Blue colured ‘Baal Aadhaar’ can only be used up to the age of 5, after which it becomes invalid. A mandatory biometric update is required to reactivate the child’s Aadhaar. To book appointment, visit: https://t.co/QFcNEqehlP pic.twitter.com/opiQtBeSWP

