2000 रुपये का नोट चलन से बाहर, आपके मन में चल रहे इन 8 सवालों के ये जवाब

Reserve Bank Of India (RBI) ने 2000 रुपये के नोट को सर्कुलेशन से बाहर कर दिया है। सोशल मीडिया की दुनिया में इसे नोटबंदी 2.0 तक कहा जा रहा है। लेकिन असल में ये कोई नोटबंदी नहीं है, नोटों पर कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की गई है। ये सिर्फ अफवाह है जिस वजह से कई तरह की गलत अटकलों को हवा दी जा रही है। पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, इस एक फैसले से जुड़े 8 ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आपको यहां दिए जाएंगे- क्या 2000 रुपये के नोट से अब कोई खरीदारी नहीं हो पाएगी? जवाब– आप बिल्कुल 2000 रुपये के नोट से अभी भी खरीदारी कर सकते हैं, जैसे पहले करते थे। यहां ये समझना जरूरी है कि नोट पर कोई बैन नहीं लगा दिया गया है। ये आज भी लीगल टैंडर है। जो 2000 के नोट घर पर पड़े हैं, उनका क्या करें? जवाब– इस बार आपको कोई 2016 जैसी भगदड़ करने की जरूरत नहीं है। 23 मई से आप बैंक में जाकर अपने 2000 रुपये के नोटों को जमा करवा एक्सचेंज करवा सकते हैं। इस साल 30 सितंबर तक आप नोट जमा करवा पाएंगे। Also Read 10 पॉइंट्स में जानिए 2000 रुपये के नोट से जुड़े RBI के फैसले की बड़ी बातें 30 सितंबर के बाद 2000 रुपये के नोट का क्या होगा? जवाब- 30 सितंबर के बाद भी 2000 रुपये का नोट लीगल टेंडर रहेगा। अभी के लिए RBI का तर्क ये है कि चार महीने के भीतर ज्यादातर 2000 रुपये के नोट बैंकों में वापस आ जाएंगे। इसे लेकर आगे और भी विस्तृत गाइडलाइन जारी की जा सकती है। क्या सारे 2000 रुपये के नोट एक साथ बैंक बदल देगा? जवाब– आप एक साथ सारे नोट नहीं बदल सकते हैं। एक लिमिट तय कर दी गई है, एक बार में उतने ही नोट जमा कर पाएंगे। एक बार में बैंक में सिर्फ 2000 रुपये के 10 ही नोट जमा कर सकते हैं, यानी कि 20 हजार रुपये ही आपको मिलेंगे। क्या किसी भी बैंक से 2000 रुपये के नोट एक्सचेंज किए जा सकते हैं? जवाब– हां, आप किसी भी बैंक की ब्रांच से अपने नोट बदल सकते हैं। लिमिट वहीं 20 हजार रुपये रहने वाली है। क्या नोट बदलने के लिए बैंक को कोई पैसा देना पड़ेगा? जवाब– नहीं, पैसे बदलने के लिए आपसे कोई भी शुल्क नहीं वसूल सकता है। ये एकदम फ्री है, आप सीधे बैंक जाएं और नियमों के मुताबिक अपने पैसे एक्सचेंज करवा सकते हैं। जब चलन से बाहर ही करना था, 2000 रुपये का नोट क्यों लाए? जवाब- जिस समय नोटबंदी की गई थी, तब देश की 80 प्रतिशत करेंसी 500 और हजार रुपये में थी। ऐसे में जब इन दोनों ही बड़ी मुद्राओं को चलन से बाहर कर दिया गया, तो भरपाई के लिए एक बड़ा नोट शुरू किया गया। इससे हुआ ये कि लोगों को जो जल्द हाथ में पैसा चाहिए था, वो उन्हें मिल गया। इस समय देश में 2000 रुपये के कितने नोट हैं? जवाब– इस साल 31 मार्च तक के जो आंकड़े हैं, उसके मुताबिक देश में 3.62 लाख करोड़ रुपये मूल्य के 2000 के नोट मौजूद हैं। इन नोटों की सबसे ज्यादा संख्या 2018 में थी जब आंकड़ा 6.73 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया था।

