उत्तर प्रदेश में जुलाई महीने में कई रूट्स पर ट्रेन सेवाएं बाधित रहने वाली हैं। कई ट्रेन तो कैंसिल भी कर दी गई हैं। बताया जा रहा है कि रेलवे गोंडा से गोंडा कचहरी के बीच 5 किमी लंबी तीसरी रेल लाइन को कमीशन करने की प्रक्रिया में है। इसके लिए प्री-इंटरलाकिंग और नान-इंटरलाकिंग का काम पूरा किया जाना है। इसी वजह से रेल लाइन प्रभावित रहेगी।
जनसत्ता ने आपके लिए एक इंफोग्राफिक तैयार किया है जहां आपको आसानी से पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कौन सी ट्रेन का क्या स्टैटस रहने वाला है। कहां-कहां डायवर्जन है, इसकी जानकारी भी मिल जाएगी।
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यूपी ट्रेन सेवाएं प्रभावित: 5 से 11 जुलाई
गोंडा में तीसरी रेल लाइन कमीशनिंग के चलते रद्दीकरण और रूट परिवर्तन
5
किमी नई रेल लाइन
14
ट्रेनें रद्द
37
ट्रेनें डायवर्ट
कारण
गोंडा में तीसरी रेल लाइन का निर्माण
रेलवे गोंडा से गोंडा कचहरी के बीच 5 किमी लंबी तीसरी रेल लाइन को कमीशन करने की प्रक्रिया में है। इसके लिए प्री-इंटरलाकिंग और नान-इंटरलाकिंग का काम पूरा किया जाएगा, जिसके चलते 5 जुलाई से 11 जुलाई के बीच ट्रेन परिचालन प्रभावित रहेगा।
यात्रियों के लिए सलाह
यात्रा से पहले जरूर जांचें
अगर आपने 5 से 11 जुलाई के बीच उत्तर प्रदेश में ट्रेन से यात्रा की योजना बनाई है, तो अपनी ट्रेन का स्टेटस NTES ऐप या रेलवे हेल्पलाइन 139 पर जरूर जांचें। रद्द ट्रेनों के टिकट पर पूरा रिफंड मिलेगा।
रद्द की गई ट्रेनें 14
- 22921बांद्रा-बलरामपुर एक्सप्रेस5 जुलाई
- 22922बलरामपुर-बांद्रा एक्सप्रेस7 जुलाई
- 15081गोरखपुर-गोमतीनगर एक्सप्रेस6 से 10 जुलाई
- 15082गोमतीनगर-गोरखपुर एक्सप्रेस7 से 11 जुलाई
- 15133छपरा-आनंद विहार एक्सप्रेस6 जुलाई
- 15134आनंद विहार-छपरा एक्सप्रेस8 जुलाई
- 15031गोरखपुर-लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस8 और 9 जुलाई
- 15032लखनऊ जंक्शन-गोरखपुर एक्सप्रेस8 और 9 जुलाई
- 15070ऐशबाग-गोरखपुर एक्सप्रेस7 से 10 जुलाई
- 15069गोरखपुर-ऐशबाग एक्सप्रेस8 से 11 जुलाई
- 22199ग्वालियर-बलरामपुर सुशासन एक्सप्रेस8 जुलाई
- 22200बलरामपुर-ग्वालियर एक्सप्रेस9 जुलाई
- 15029गोरखपुर-पुणे एक्सप्रेस9 जुलाई
- 15030पुणे-गोरखपुर एक्सप्रेसतिथि की पुष्टि करें
रूट डायवर्जन वाली ट्रेनें 30
|ट्रेन नं.
|ट्रेन का नाम
|तारीख
|15078
|गोमतीनगर-कामाख्या एक्सप्रेस
|29 जून
|15904
|चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस
|28 जून, 8 जुलाई
|12512
|तिरुवनंतपुरम-गोरखपुर एक्सप्रेस
|28 जून से 7 जुलाई
|15046
|ओखा-गोरखपुर एक्सप्रेस
|28 जून, 5 जुलाई
|12592
|यशवंतपुर-गोरखपुर एक्सप्रेस
|29 जून, 6 जुलाई
|15134
|आनंद विहार-छपरा एक्सप्रेस
|1 व 4 जुलाई
|19409
|साबरमती-थावे एक्सप्रेस
|2 जुलाई
|22534
|यशवंतपुर-गोरखपुर सुपरफास्ट
|1 जुलाई
|19623
|मदार जंक्शन-दरभंगा अमृत भारत
|3 जुलाई
|12522
|एर्नाकुलम-बरौनी एक्सप्रेस
|3 जुलाई
|15065
|गोरखपुर-पनवेल एक्सप्रेस
|6 से 10 जुलाई
|15067
|गोरखपुर-बांद्रा एक्सप्रेस
|8 जुलाई
|12587
|गोरखपुर-जम्मूतवी अमरनाथ एक्सप्रेस
|6 जुलाई
|12565
|बिहार संपर्कक्रांति एक्सप्रेस
|9 जुलाई
|15651
|गुवाहाटी-जम्मूतवी एक्सप्रेस
|6 जुलाई
|15066
|पनवेल-गोरखपुर एक्सप्रेस
|8 जुलाई
|15565
|वैशाली एक्सप्रेस
|8 से 10 जुलाई
|12571
|गोरखपुर-आनंद विहार एक्सप्रेस
|8 और 10 जुलाई
|12572
|आनंद विहार-गोरखपुर एक्सप्रेस
|9 जुलाई
|14673
|शहीद एक्सप्रेस
|8 व 9 जुलाई
|15005
|गोरखपुर-देहरादून एक्सप्रेस
|8 जुलाई
|15652
|जम्मूतवी-गुवाहाटी एक्सप्रेस
|8 जुलाई
|12596
|आनंद विहार-गोरखपुर एक्सप्रेस
|8 जुलाई
|15566
|वैशाली एक्सप्रेस
|8 जुलाई
|15653
|गुवाहाटी-जम्मूतवी एक्सप्रेस
|8 जुलाई
|15204
|बरौनी-जम्मूतवी एक्सप्रेस
|9 जुलाई
|12555
|गोरखधाम एक्सप्रेस
|9 जुलाई
|22537
|गोरखपुर-एलटीटी कुशीनगर एक्सप्रेस
|9 जुलाई
|11079
|एलटीटी-गोरखपुर एक्सप्रेस
|9 जुलाई
|14674
|शहीद एक्सप्रेस
|9 जुलाई
स्रोत: भारतीय रेलवे / उत्तर रेलवे