उत्तर प्रदेश में जुलाई महीने में कई रूट्स पर ट्रेन सेवाएं बाधित रहने वाली हैं। कई ट्रेन तो कैंसिल भी कर दी गई हैं। बताया जा रहा है कि रेलवे गोंडा से गोंडा कचहरी के बीच 5 किमी लंबी तीसरी रेल लाइन को कमीशन करने की प्रक्रिया में है। इसके लिए प्री-इंटरलाकिंग और नान-इंटरलाकिंग का काम पूरा किया जाना है। इसी वजह से रेल लाइन प्रभावित रहेगी।

जनसत्ता ने आपके लिए एक इंफोग्राफिक तैयार किया है जहां आपको आसानी से पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कौन सी ट्रेन का क्या स्टैटस रहने वाला है। कहां-कहां डायवर्जन है, इसकी जानकारी भी मिल जाएगी।