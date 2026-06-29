उत्तर प्रदेश में जुलाई महीने में कई रूट्स पर ट्रेन सेवाएं बाधित रहने वाली हैं। कई ट्रेन तो कैंसिल भी कर दी गई हैं। बताया जा रहा है कि रेलवे गोंडा से गोंडा कचहरी के बीच 5 किमी लंबी तीसरी रेल लाइन को कमीशन करने की प्रक्रिया में है। इसके लिए प्री-इंटरलाकिंग और नान-इंटरलाकिंग का काम पूरा किया जाना है। इसी वजह से रेल लाइन प्रभावित रहेगी।

जनसत्ता ने आपके लिए एक इंफोग्राफिक तैयार किया है जहां आपको आसानी से पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कौन सी ट्रेन का क्या स्टैटस रहने वाला है। कहां-कहां डायवर्जन है, इसकी जानकारी भी मिल जाएगी।

INDIAN
RAILWAYS
यूपी ट्रेन सेवाएं प्रभावित: 5 से 11 जुलाई
गोंडा में तीसरी रेल लाइन कमीशनिंग के चलते रद्दीकरण और रूट परिवर्तन
5
किमी नई रेल लाइन
14
ट्रेनें रद्द
37
ट्रेनें डायवर्ट
कारण
गोंडा में तीसरी रेल लाइन का निर्माण
रेलवे गोंडा से गोंडा कचहरी के बीच 5 किमी लंबी तीसरी रेल लाइन को कमीशन करने की प्रक्रिया में है। इसके लिए प्री-इंटरलाकिंग और नान-इंटरलाकिंग का काम पूरा किया जाएगा, जिसके चलते 5 जुलाई से 11 जुलाई के बीच ट्रेन परिचालन प्रभावित रहेगा।
यात्रियों के लिए सलाह
यात्रा से पहले जरूर जांचें
अगर आपने 5 से 11 जुलाई के बीच उत्तर प्रदेश में ट्रेन से यात्रा की योजना बनाई है, तो अपनी ट्रेन का स्टेटस NTES ऐप या रेलवे हेल्पलाइन 139 पर जरूर जांचें। रद्द ट्रेनों के टिकट पर पूरा रिफंड मिलेगा।
रद्द की गई ट्रेनें 14
  • 22921
    बांद्रा-बलरामपुर एक्सप्रेस
    5 जुलाई
  • 22922
    बलरामपुर-बांद्रा एक्सप्रेस
    7 जुलाई
  • 15081
    गोरखपुर-गोमतीनगर एक्सप्रेस
    6 से 10 जुलाई
  • 15082
    गोमतीनगर-गोरखपुर एक्सप्रेस
    7 से 11 जुलाई
  • 15133
    छपरा-आनंद विहार एक्सप्रेस
    6 जुलाई
  • 15134
    आनंद विहार-छपरा एक्सप्रेस
    8 जुलाई
  • 15031
    गोरखपुर-लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस
    8 और 9 जुलाई
  • 15032
    लखनऊ जंक्शन-गोरखपुर एक्सप्रेस
    8 और 9 जुलाई
  • 15070
    ऐशबाग-गोरखपुर एक्सप्रेस
    7 से 10 जुलाई
  • 15069
    गोरखपुर-ऐशबाग एक्सप्रेस
    8 से 11 जुलाई
  • 22199
    ग्वालियर-बलरामपुर सुशासन एक्सप्रेस
    8 जुलाई
  • 22200
    बलरामपुर-ग्वालियर एक्सप्रेस
    9 जुलाई
  • 15029
    गोरखपुर-पुणे एक्सप्रेस
    9 जुलाई
  • 15030
    पुणे-गोरखपुर एक्सप्रेस
    तिथि की पुष्टि करें
रूट डायवर्जन वाली ट्रेनें 30
ट्रेन नं.ट्रेन का नामतारीख
15078गोमतीनगर-कामाख्या एक्सप्रेस29 जून
15904चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस28 जून, 8 जुलाई
12512तिरुवनंतपुरम-गोरखपुर एक्सप्रेस28 जून से 7 जुलाई
15046ओखा-गोरखपुर एक्सप्रेस28 जून, 5 जुलाई
12592यशवंतपुर-गोरखपुर एक्सप्रेस29 जून, 6 जुलाई
15134आनंद विहार-छपरा एक्सप्रेस1 व 4 जुलाई
19409साबरमती-थावे एक्सप्रेस2 जुलाई
22534यशवंतपुर-गोरखपुर सुपरफास्ट1 जुलाई
19623मदार जंक्शन-दरभंगा अमृत भारत3 जुलाई
12522एर्नाकुलम-बरौनी एक्सप्रेस3 जुलाई
15065गोरखपुर-पनवेल एक्सप्रेस6 से 10 जुलाई
15067गोरखपुर-बांद्रा एक्सप्रेस8 जुलाई
12587गोरखपुर-जम्मूतवी अमरनाथ एक्सप्रेस6 जुलाई
12565बिहार संपर्कक्रांति एक्सप्रेस9 जुलाई
15651गुवाहाटी-जम्मूतवी एक्सप्रेस6 जुलाई
15066पनवेल-गोरखपुर एक्सप्रेस8 जुलाई
15565वैशाली एक्सप्रेस8 से 10 जुलाई
12571गोरखपुर-आनंद विहार एक्सप्रेस8 और 10 जुलाई
12572आनंद विहार-गोरखपुर एक्सप्रेस9 जुलाई
14673शहीद एक्सप्रेस8 व 9 जुलाई
15005गोरखपुर-देहरादून एक्सप्रेस8 जुलाई
15652जम्मूतवी-गुवाहाटी एक्सप्रेस8 जुलाई
12596आनंद विहार-गोरखपुर एक्सप्रेस8 जुलाई
15566वैशाली एक्सप्रेस8 जुलाई
15653गुवाहाटी-जम्मूतवी एक्सप्रेस8 जुलाई
15204बरौनी-जम्मूतवी एक्सप्रेस9 जुलाई
12555गोरखधाम एक्सप्रेस9 जुलाई
22537गोरखपुर-एलटीटी कुशीनगर एक्सप्रेस9 जुलाई
11079एलटीटी-गोरखपुर एक्सप्रेस9 जुलाई
14674शहीद एक्सप्रेस9 जुलाई
स्रोत: भारतीय रेलवे / उत्तर रेलवे
Jansatta InfoGenIE
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