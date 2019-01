बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल, परेश रावल, मोहित रैना और यामी गौतम स्टारर URI सिनेमाघरों में मजबूती के साथ खड़ी है। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म धूम मचा रही है। इसी के साथ ही फिल्म URI साल 2019 की पहली हिट फिल्म बन चुकी है। जबरदस्त एक्शन और परफेक्ट वीएफएक्स सीन्स से लबरेज विक्की की मिलिट्री ड्रामा फिल्म में इमोशन्स भी बखूबी बुने गए हैं। ट्रु लाइफ इवेंट पर बेस्ड उरी हमले पर बनी इस फिल्म को देखने के लिए दर्शक सिनेमाघरों की तरफ रुख कर रहे हैं। ऐसे में कमाई के मामले में फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आते ही छा गई है। 6ठें दिन में फिल्म 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है।

कहा गया था कि फिल्म ओपनिंग डे पर ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 करोड़ रुपए कमा लेगी। लेकिन इस छोटे बजट की फिल्म ने फर्स्ट 8.20 करोड़ रुपए की कमाई की थी। दूसरे दिन फिल्म की कमाई में और उछाल आया और URI ने 12.43 करोड़ रुपए कमाए। रविवार (तीसरे दिन) को फिल्म ने 15.10 करोड़ रुपए कमाए। सोमवार को फिल्म ने 10.51 करोड़ रुपए कमाए। वहीं मंगलवार को फिल्म का कलेक्शन रहा 9.57 करोड़ रुपए। ऐसे में फिल्म ने टोटल 55.81 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है।

#UriTheSurgicalStrike is winning praise, getting applause/ovation and amassing massive numbers at BO… East. West. North. South. It’s #Uri wave right now… Fri 8.20 cr, Sat 12.43 cr, Sun 15.10 cr, Mon 10.51 cr, Tue 9.57 cr. Total: ₹ 55.81 cr. India biz. #HowsTheJosh

— taran adarsh (@taran_adarsh) January 16, 2019