अनुपम खेर और नसीरुद्दीन शाह की ‘जंग’ में कूदे सुषमा स्वराज के पति, कहा- नसीरुद्दीन, तुम्हारे शब्द…

नसीरुद्दीन शाह और अनुपम खेर के बीच जारी जुबानी जंग में बीजेपी की पूर्व नेता सुषमा स्वराज के पति स्वराज कौशल भी कूद गए हैं। उन्होंने नसीरुद्दीन शाह पर तंज कसा है। स्वराज कौशल ने एक के बाद एक सिलसिलेवार ट्वीट किये और इस पूरे विवाद में अनुपम खेर का पक्ष लेते नजर आए। कौशल ने ट्वीट कर कहा, ‘नसीरुद्दीन जी, मैं अनुपम खेर को पिछले 47 सालों से जानता हूं। जब मैं लॉ की पढ़ाई कर रहा था, तब अनुपम और किरण खेर थियेटर की बारीकियां सीख रहे थे।’

स्वराज कौशल ने आगे लिखा, ‘अनुपम खेर एक ईमानदार और आत्मनिर्भर शख़्स हैं। मैं उन्हें तब से देखता आ रहा हूं, जब से स्टेज पर जाते थे, तो दर्शक एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते थे। वे स्टार थे, लेकिन जमीन से जुड़े हुए। मैं उस वक्त के और तमाम लोगों को भी जानता हूं, लेकिन स्टारडम कभी उन पर (अनुपम खेर) हावी नहीं हुआ।’ उन्होंने आगे लिखा, यह शख़्स कभी अपनी जड़ों को नहीं भूला…अपने लोगों को नहीं छोड़ा। उनके परिवार का अभी भी श्रीनगर में एक मकान है। वे वहां नहीं रह सकते हैं, क्योंकि कश्मीरी पंडितों को वहां से भगा दिया गया।

Mr.Naseeruddin Shah, you are an ungrateful man. This country gave you all the name, fame and money. Yet you are a disillusioned man. You married outside your religion. No one ever said a word. Your brother became Lt.General of the Indian Army. Have you not been given more

— Governor Swaraj (@governorswaraj) January 22, 2020